Repost for Instagram Nasıl Kullanılır?
Instagram'da gönderileri tekrar paylaşmaya izin veren Repost uygulaması nasıl kullanılır?
Instagram'da herhangi bir gönderiyi kendi takipçilerinizle, tekrar paylaşmak isterseniz, öncelikle içeriğin sahibinden izin almanız gerekiyor. Facebook ve Twitter'ın aksine Instagram, "tekrar paylaşma" işlevini doğal olarak sunmuyor ve bu yüzden izinsiz yapacağınız tekrar paylaşımlar, her zaman hoş karşılanmayabilir.
Bu gereksinimi karşıladıktan sonra Repost for Instagram, DownloadGram veya Instarepost gibi bir üçüncü parti uygulamayı kullanarak gönderiyi tekrar paylaşabilirsiniz. Herhangi bir uygulama kullanmadan, ekran görüntüsü alarak da tekrar paylaşmanız mümkün. Ancak bu yöntemde metinleri tekrar yazmanız gerekecek ve resmin üzerinde "repost" gibi içeriğin tekrar paylaşıldığını gösteren bir etiket yer almayacak.
Bu yazımızda Instagram gönderilerini tekrar paylaşmayı kolaylaştıran Repost for Instagram'a odaklanacağız.
Repost for Instagram Nasıl Kullanılır?
1. Uygulamayı Android veya iOS için indirip, telefonunuza yükleyin.
2. Instagram uygulamasını açın, tekrar paylaşmak istediğiniz fotoğrafı veya videoyu bulun.
3. Sağ üst köşedeki üç nokta (...) üzerine dokunun ve "Paylaşım URL'sini kopyala" üzerine dokunun.
4. Repost for Instagram'ı açın. Kopyaladığınız gönderi otomatik olarak görüntülenecek.
5. Gönderinin sağ tarafındaki oka dokunun. Burada repost simgesinin Instagram'da nasıl görüneceğini düzenleyebilirsiniz.
6. Repost düğmesine dokunun ve sonra "Copy to Instagram"a dokunun. Şimdi gönderiye filtre ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.
7. Orijinal gönderideki metinleri almak istiyorsanız, açıklama alanına uzun dokunun ve Yapıştır'a dokunun. Orijinal metin, bir alıntı şeklinde görünecek.
8. Hazır olduğunuzda Paylaş düğmesine dokunun.
Hepsi bu kadar, artık Instagram'da gönderileri nasıl tekrar paylaşacağınızı siz de öğrendiniz. Repost'un paylaşım sırasında aniden sesli reklam gösterebildiğini söyleyelim, bu yüzden ses seviyesini düşük tutmanızı tavsiye ediyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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