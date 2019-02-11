Resident Evil 2 Remake İnceleme
21 yıl sonra bir kez daha Racoon City'ye dönüyor, Leon ile Claire'in yaşam mücadelesine tanık oluyoruz. İşte, Resident Evil 2 Remake incelemesi.
- Ercan Uğurlu
Tam 21 yıl olmuş, dile kolay. Resident Evil 2'nin çıktığı o dönem, okuldan sonra uğrak yerimiz olan Şişli'deki bir internet kafede, işletmenin sahibi Gökhan Abi'nin yanında oturup az izlememişizdir arkadaşlarla Resident Evil 2'yi. Henüz Youtuber diye bir kavram ortada yokken, CRT monitöründe yancı olduğumuzda yıl 1998 idi. Resident Evil 2'yi oynayamama sebebimiz ise, oyuncuyu oldukça zorlayan kamera açıları ve kontrolleriydi. Resident Evil 2'yi bitirmek bugüne nasipmiş; tam 21 yıl sonra bugüne...
Evet, Resident Evil'ın daha önce de yeniden yapımlarına rastlamıştık. Serinin son oyunu olan Resident Evil 7: Biohazard ise tam anlamıyla bizleri can evimizden vurmuştu. Ancak serinin açık ara en sevilen oyunu olan Resident Evil 2, sonunda Capcom tarafından yeniden yapılarak "Remake" olarak karşımıza çıktı ve bizleri bir kez daha Racoon City Police Station'ın karanlık koridorlarına taşıdı.
Resident Evil 2 Remake, bir yeniden yapım olmasına karşın, aslında serinin yeniden başlangıç oyunu olarak sayılıyor. Kaldı ki oyuna eklenen yenilikler de mevcut. Yani bu oyunu 21 yıl önce oynayıp bitirmiş olanlar, aradıkları her şeyi elleriyle koydukları gibi bulamayacak, bulmacaları gözleri kapalı çözemeyecekler. Peki, hikaye? Hikaye ise kaldığı yerden devam ediyor: İlk oyunun 2 ay sonrasında, Racoon City Police Station'da ilk iş gününe başlayacak olan Leon S. Kennedy'nin ve ilk oyundan tanıdığımız Chris Redfield'ı, yani abisini aramak üzere yola çıkan Claire Redfield'ın yollarının kesiştiği o benzin istasyonundan...
Umbrella şirketinin yaptığı araştırmalar sonucu ortaya çıkan G-Virus artık Racoon City sokaklarına taşmış ve önüne çıkan hemen herkesi zombileştirmişken, ezkaza karşılaşan Leon ve Claire'in yolları oyunun hemen başında ayrılıyor ve bu yol ayrımında size de bir seçim sunuluyor. Oyuna Leon olarak mı başlayacaksınız, yoksa Claire olarak mı? Ancak hangisini seçerseniz seçin, sonrasında diğer karakterle de oyunu bir kez daha ele alabiliyorsunuz. İkilinin oyun içinde karşılaşmalarına, bu kez oynadığınız karakter olarak tanık oluyorsunuz.
Leon olarak başladığımız oyunda, karakoldaki ilk günümüzde elbette neler olup bittiğini anlamamız çok uzun sürmüyor. Bir yandan polis merkezinde neler yaşandığını anlamaya çalışırken, diğer yandan kendimizi bir hayatta kalma mücadelesi içinde buluyoruz. Bu yolda en önemli şey ise, kuşkusuz mermilerimiz.
Evet, Resident Evil 2 Remake, yol boyunca önünüze çıkan her mahlukata bir şarjör dolusu mermi boşaltabildiğiniz bir oyun değil. Her merminin hesabını yapmalı, yanınızda taşıyacağınız her eşyada karar kılmalısınız. Her ne kadar oyunun başında pek zorlamayan zombilerle karşılaşsanız da, bir iki adım sonrasında karşınıza çıkacak yarma olanlarla epey mücadele etmek durumunda kalacaksınız. Öyle ki onları kalkmamak üzere yere sermek epey zor. 7 el (bazen daha da fazlası) ateş etseniz de, hala yanağınıza bir buse kondurmak isteyenler olacak, onlardan itina ile kaçınınız. Hele ki bir Tyrant var ki, evlerden ırak!
Zombiler zorlu, ancak her bir yaratık aynı zorlukta değil pek tabii. O nedenle mermilerinizi harcarken de ona göre seçiyorsunuz. Öyle ki, bir el bombasını kazara bir zombinin ağzına tıktığınızda "hayır ya" demekten kendinizi alamayacaksınız. Zira onu, sizi amansız takibe alan Tyrant'ı bir an yavaşlatmak için kullanabilirdiniz. Yine pompalı tüfeğinize yerleştirdiğiniz asit mermisini Licker için harcamak daha mantıklı olacak. Bu arada küçük bir tüyo: Zombileri öldürmekle uğraşmak yerine bacaklarını parçalarsanız, onları yavaşlattığınız gibi merminizi de koruyabilirsiniz. Yahu, öyle ki, bıçak kullanımı bile sınırlı bu oyunda!
Çevreden edindiğiniz tüm silah, ekipman ve malzemeyi sürekli yanınızda taşıyamamak da oyuncuyu strese sokan ayrı bir etken. Malzemelerinizi bir kasaya yerleştiriyor ve gerektiğinde gidip temin edebiliyorsunuz. Ancak onlara ulaşmak biraz zaman alabilir ve bu yolda canınızdan bile olabilirsiniz. O nedenle yanınızda taşıyacağınız malzemeleri iyi seçmelisiniz.
Çevreden topladığınız malzemelerle; camları kırık pencerelere set çekebiliyor, silahlarınızı kuvvetlendirebiliyor, sağlığınızı yenileyebiliyor ve onları bulmacaları çözmek için kullanabiliyorsunuz. Ancak eğer oyunu en zor seviyede oynarsanız neredeyse yapamadığınız bir şey var ki, o da oyunu kaydetmek.
Zorluktan bahsetmişken, oyunun 3 farklı zorluk seviyesine sahip olduğunu da söyleyelim. Kolay ve normal modda herhangi bir sıkıntınız yok, ancak en zor modu seçerseniz, işte o zaman oyunu kaydetmek için çevrede bir daktilo bulmanız size yetmeyecek. Orijinal oyunda da olduğu gibi mürekkep de bulmanız gerek ki, bu olay işleri çok daha zor hale getiriyor.
Resident Evil 2 Remake'de, Resident Evil 4 ile seriye giren omuz hizası bakış açısına geri dönülüyor. Vuruş mekanikleri açısından Resident Evil 7 ile farklılık olduğunu söyleyemeyiz ancak o mekaniklerin bu oyuna gelmiş olması fazlasıyla memnun edici; hedef sistemi tam ayarında. Hatta eğer olur da bir zombinin kafasını tek kurşunla patlatmayı başarırsanız, gerçekten de büyük haz yaşıyorsunuz. Vuruş hissiyatı çok başarılı.
Atmosfer ise kuşkusuz fazlasıyla karanlık ve tedirgin edici. İlk oyundan hatırladığınız ne varsa, daha karanlığını bu oyun için düşleyebilirsiniz. Eğer oyunun ışık ayarlarını da olması gibi ayarladıysanız ve oyun içinde sık sık koşarak hareket ediyorsanız, hemen yanı başınızdaki basamakları gözden kaçırmanız ve dakikalarca çıkışı bulmak için dolaşmanız olası. Öte yandan doğası gereği -kaçmadığınız anlar dışında- koşmaya pek başvurmamanız gereken bir oyun olmuş Resident Evil 2 Remake. Zira görsel tasarım harika görünüyor. Günümüz standartlarına uygun bir aksiyon oyunundan beklentiniz neyse, Resident Evil 2 Remake'te bulabiliyorsunuz. Bu bağlamda, kendinizi atmosfere kaptırmak ve oyunun tüm heyecanını üzerinizde hissetmek için koridorları adım adım arşınlamak en iyisi.
Ha, bu arada gönül isterdi ki, yeni oyunda yalnızca polis merkezinin koridorlarında, kanalizasyonda ve laboratuvarda olduğu kadar, Racoon City'de de dolaşalım. Ancak Capcom bu konuda biraz kolaya kaçmış doğrusu.
Resident Evil 2 Remake'in bulmacaları ise tam anlamıyla klasik. Elbette eski bulmacalar yerli yerinde duruyor, ancak aralarına yenileri de eklenmiş. Çevreden topladığımız dokümanlara göz atmamızı gerektiren, yazıları okuyarak aralarından ipucu çektiğiniz, eksik parçaları tamamlamaya çalıştığınız, kafa çalıştıran ve zamana karşı yarıştığınız bulmacalar oynama ve araştırma isteğini arttırıyor. Oyun, ilerlemeniz için size ne yapmanız gerektiğini söylüyor, ancak neyi nasıl yapmanız gerektiği konusunda herhangi bir ipucu vermiyor. Bu da sizi araştırmaya itiyor -ki bu büyük keyif veriyor.
SONUÇ
Toparlayacak olursak Resident Evil 2 Remake, günümüz standartlarına göre baştan yapılmış, görsel olarak bugünün beklentilerine cevap verebilen bir oyun olmuş. Açıkçası son dönemde karşımıza çıkan en keyifli yapımlardan biri oldu ve kuşkusuz bizleri 20 yıl öncesine götürerek eski tatları yeniden almamızı sağladı. Keşke Capcom, oyunu yeniden yapıyorken Racoon City'de biraz daha dolaşabilmemize müsaade etse ve oyun süresini biraz daha uzun tutsaymış. Oyunun süresi, evet, biraz kısa. Ortalama bir şekilde ilk senaryoyu 8 saat civarında bir süreyle bitirebiliyorsunuz. Tamam, diğer karakter ile oynadığımız 2nd Run ile süreyi uzatıyor ve oyunu tam anlamıyla bu şekilde bitiriyoruz, fakat bu da açıkçası ilk senaryonun "bir nevi" tekrarı gibi. Evet, bazı spesifik noktalarda farklılıklar var, ancak hepsi bu kadar. Ancak bu, Resident Evil 2 Remake'in iyi bir oyun olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Şimdiden Capcom'un, bir sonraki Resident Evil oyununu heyecanla bekliyoruz.
Puan: 87
Artılar
+ Gergin atmosfer
+ Harika görsel tasarım
+ Hedef sistemi, vuruş hissi
+ Tadında zorluk
+ Özlediğimiz bulmaca yapısı
Eksiler
- Kısa
- Raccoon City'de dolaşmak isterdik
KÜNYE
Yayıncı: Capcom
Geliştirici: Capcom
Tür: Aksiyon, Korku
Platform: PC, PS4, XONE
Web: http://www.residentevil2.com
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