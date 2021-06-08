Resident Evil ve Bazı Capcom Oyunlarına "Kopyalama Davası" Açıldı

Şu sıralar yeni oyunu Resident Evil Village ile adından sıkça bahsettiren Capcom, telif sebebiyle davalık oldu. İddiaya göre ünlü şirket, Resident Evil 4 , Devil May Cry ve diğer Capcom oyunlarında telif hakkıyla korunan görselleri kopyalamış durumda.
İddianın sahibi tasarımcı Judy A. Juracek, geçtiğimiz günlerde konuyu mahkemeye taşıdı. Capcom'un Resident Evil 4 ve Devil May Cry oyunlarında yer alan bazı görselleri, "Surfaces" isimli kitabından izinsiz olarak kullandığını iddia eden Judy A. Juracek, Capcom'dan 2500 ila 25 bin ABD doları arasında tazminat talep ediyor.
Surfaces isimli kitabında yer alan 1.200 fotoğrafın tamamını kendisinin fotoğrafladığını söyleyen Juracek, Capcom'un oyunlarına bu yüzey fotoğraflarını direkt olarak aktardığına işaret ediyor. Capcom tarafından konuya ilişkin şimdilik herhangi bir açıklama yapılmazken, Juracek'in iddiaları oldukça sert. Bu konu hakkında geniş bir dosya hazırlayan Juracek, 80 fotoğraf ve 100 sayfadan belge hazırlamış ve bunlarla mahkemeye gitmiş. Anlaşılan bu konuda Capcom'un başı biraz ağrıyacak. Bakalım dava nasıl sonuçlanacak...
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