Resimdeki Kedi Nerede? Dikkat Seviyenizi Ölçen 15 Sıra Dışı Test...

Macar sanatçı Gergely Dudas'ın ara-bul bulmacaları, birer sanat eseri olmalarının yanında, bizlere beyin jimnastiği yaptırmayı da amaçlıyor. İşte sanatçının hem hayran kalacağınız, hem de içinde kaybolacağınız 15 bulmaca - eseri...