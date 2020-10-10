Resimdeki Kedi Nerede? Dikkat Seviyenizi Ölçen 15 Sıra Dışı Test...

Gergely Dudás ismini muhtemelen pek çoğunuz ilk kez duyuyorsunuz. Ama o, aslında önemli bir hayran kitlesini kendine bağlamayı başarmış, dikkat çekici bir sanatçı. Macaristan doğumlu olan Dudás'ı farklı kılan ise, yaptığı işin geleneksel sanatın fazlasıyla dışına çıkması.
Sanatçı, bugüne dek 3 adet kitap yayınlamış durumda: Noel temalı "Bear's Merry Book of Hidden Things," Halloween (Cadılar Bayramı) temalı "Bear's Spooky Book of Hidden Things," ve "Bear's Springtime Book of Hidden Things."
Dudás, çizimlerinde gizli nesneler yerleştiren bir isim. Genellikle şirin hayvanlar çizen sanatçı, eserlerinin dikkale incelenmesini sağlamak için içlerine ilk bakışta görünmeyen öğeler yerleştiriyor. Bize de, bu öğeleri bulmak kalıyor. Dudás'ın eserleri, bu özelliğiyle bir bakıma beyin cimnastiği yapmamızı sağlıyor.
Farklı işlere imza atan Gergely Dudás'ın bazı "gizemli" çizimlerine, buradan ulaşabilirsiniz. Unutmayın, bu çizimleri incelerken, aynı zamanda beyin cimnastiği de yapmanız gerekecek.
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