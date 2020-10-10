Resimdeki Kedi Nerede? Dikkat Seviyenizi Ölçen 15 Sıra Dışı Test...

Macar sanatçı Gergely Dudas'ın ara-bul bulmacaları, birer sanat eseri olmalarının yanında, bizlere beyin jimnastiği yaptırmayı da amaçlıyor. İşte sanatçının hem hayran kalacağınız, hem de içinde kaybolacağınız 15 bulmaca - eseri...

Dikkat Seviyenizi Ölçen 15 Sıra Dışı Test

Gergely Dudás ismini muhtemelen pek çoğunuz ilk kez duyuyorsunuz. Ama o, aslında önemli bir hayran kitlesini kendine bağlamayı başarmış, dikkat çekici bir sanatçı. Macaristan doğumlu olan Dudás'ı farklı kılan ise, yaptığı işin geleneksel sanatın fazlasıyla dışına çıkması.

Sanatçı, bugüne dek 3 adet kitap yayınlamış durumda: Noel temalı "Bear's Merry Book of Hidden Things," Halloween (Cadılar Bayramı) temalı "Bear's Spooky Book of Hidden Things," ve "Bear's Springtime Book of Hidden Things."

Dudás, çizimlerinde gizli nesneler yerleştiren bir isim. Genellikle şirin hayvanlar çizen sanatçı, eserlerinin dikkale incelenmesini sağlamak için içlerine ilk bakışta görünmeyen öğeler yerleştiriyor. Bize de, bu öğeleri bulmak kalıyor. Dudás'ın eserleri, bu özelliğiyle bir bakıma beyin cimnastiği yapmamızı sağlıyor.

Farklı işlere imza atan Gergely Dudás'ın bazı "gizemli" çizimlerine, buradan ulaşabilirsiniz. Unutmayın, bu çizimleri incelerken, aynı zamanda beyin cimnastiği de yapmanız gerekecek.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Huawei MateBook X'i İnceledik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 15 Ekim 2020 aktüel kataloğunda Samsung cep telefonu, Lenova tablet fırsatı
Atiye 3. sezon heyecanı! Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
EBA öğrenci giriş nasıl yapılır? İşte EBA öğrenci giriş ve şifre alma işlemleri
A101 8 Ekim 2020 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Honor cep telefonu fırsatı
Günün En çok Okunanları
Arçelik'ten Yeni "Ultra Hijyen" Serisi
YouTube, Sizi Premium Üye Yapmakta Kararlı: Şimdi de Deneysel İşlevler...
Olumsuz Hava Koşulları Veri Kaybına Neden Olabilir!
İddiaya Göre iPhone 12, Hatta iPhone 13 Bile Çentikten Vazgeçmeyecek
Tek Şarj ile 70 Gün Çalışıyor: Logitech MX Anywhere 3 İncelemesi

 

 