Resmi Olarak Doğrulandı: Yeni Assassin's Creed Infinity Geliyor!

Assassin's Creed hayranlarının beklediği haber sonunda geldi: Assassin's Creed Infinity resmi olarak geliyor. Ubisoft yaptığı açıklamada, yeni Assassin's Creed oyunu Infinity'nin çevrimiçi oyun moduna da sahip olacağını söyledi. Ama asıl karışıklık da işte bu noktada başlıyor.
Ubisoft, oyuncuları zaman içinde farklı tarihi olaylarla farklı maceralara sürükleyen serinin yeni oyununu resmi olarak doğrulasa da, en çok merak edilen sorunun cevabını vermedi. Daha önceki bazı iddialar, Assassin's Creed Infinity'nin, Fortnite gibi, sürekli yeni özellikler ve görevler ekleyen canlı bir hizmete sahip olacağını söylüyordu. Ne yazık ki bunun gerçekten olup olmayacağını halen bilmiyoruz. Zira oyun devi bu konuda tek bir açıklama bile yapmış değil.
Bunun yanında Ubisoft, oyunun bize neler sunacağını ve çıkış tarihini de paylaşmış değil. Kısacası şimdilik tek bildiğimiz, yeni Assassin's Creed oyunun geliştirilme aşamasında olduğu, adının Assassin's Creed Infinity olacağı ve bir çevrimiçi mod sunacağı ile sınırlı.
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