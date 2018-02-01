Retina Ekran ve True Tone Arasındaki Farklar
Retina erkan ve True Tone teknolojileri arasındaki farkları anlatıyoruz...
Apple, iPhone 4'ten beri Retina ekran teknolojisini kullanıyor. iPhone'ları diğer telefonlardan ayrıştıran bu üstün kaliteli ekran teknolojisi, 2016'da 9.7-inçlik iPad Pro ile geride bırakıldı ve True Tone ekrana geçildi. Peki bu iki ekran teknolojisi arasındaki farklar nelerdir ve hangisi size göre olabilir?
Retina Ekran Nedir?
Retina Ekran , Apple tarafından önceki modellere göre daha yüksek piksel yoğunluğuna sahip ekranlar için kullanılan bir markadır adıdır. Bir Apple ürünü Retina Ekrana sahip olduğunda, her kullanıcı ara birimi küçük aracı, daha küçük pikselleri telafi etmek için genişlik ve yükseklikte iki katına çıkar. Yani Retina ekranlar, standart bakış mesafesinde görülmeyecek derecede küçük piksellere sahip ekranlardır.
True Tone Ekran Nedir?
True Tone aslında ekran çözünürlüğü ile ilgili bir terim değildir. Bu marka adı aslında renk ve kontrast oranları ile ilgili bir teknolojiye ait. True Tone'un amacı beyaz tonları, çevredeki ışık değerleri ne olursa olsun beyaz göstermektir. Ekran ne kadar beyaz ise kontrast da o kadar yüksek olacaktır.
Peki bu teknolojiler sadece Apple ürünlerinde mi bulunur?
Aslında çoğu marka daha yüksek piksel yoğunluğuna sahip, daha derin kontrast oranları sunabilen ekranlar üretiyor. Retina ekran, yüksek çözünürlüklü ama çok da büyük olmayan bir ekran anlamına geliyor, ki bu da diğer markaların rahatlıkla üretebildikleri teknolojiler.
Aynı şekilde, eğer True Tone'a sahip bir Apple ekrana eş değer farklı marka bir ekran arıyorsanız, yüksek kontrast oranlı ürünlere bakabilirsiniz.
Eğer ideal monitör değerleri için bir referans noktası arıyorsanız, 21.5-inçlik monitörler için 1080p çözünürlük ve 3000:1 kontrast oranı ideal diyebiliriz. Bu ebatlarda 4K çözünürlük çok fazla bir fark yaratmasa da, eğer çok isabetli renk ve kontrast oranları istiyorsanız daha yüksek oranları hedefleyebilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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