Retro Konsol Ataribox Nostalji Sevenleri Sevindirecek!
Eski konsolların günümüze uyarlanmış versiyonları olan retro konsollar çıkmaya devam ediyor! Bu kez de Ataribox nostalji sevenleri sevindirecek.
Yakında SNES Mini tarafından takip edilecek olan NES Mini, retro-konsolların kapısını açtı. Bunlar eski oyun konsollarının bugün çalışacakları şekilde yeniden tasarlanmalarıyla oluyor. E3'te Atari piyasaya girecek olan kendi adayını tanıtmıştı: Ataribox. Ve şimdi ondan ne bekleyebileceğimiz konusunda daha fazla bilgi verdi.
Firma, Atari 2600'den tüyolar alarak makinenin iki versiyonunu çıkarmayı planlıyor -- biri klasik siyah ve tahta panel tasarımı, diğeri ise kırmızı tonları olanı. İkisinin de orijinal konsolu hatırlatması için yükseltilmiş bir arkası ve "kaburgaları" olacak. Ayrıca cam ve tahta ön kısım seçenekleri de olacak.
Bunlara karşın, bir HDMI ve dört USB girişi gibi modern özellikler de eklenmiş olacak. SD kart eklemeyi de destekleyecek, bu da kullanıcıların kendi içeriklerini makineye yükleyebileceği anlamına geliyor olabilir.
Modern özellikler
En ilginci de Atari'nin, Ataribox'un "modern dahili özellikler" ile "günümüz oyun içeriği" ni de destekleyeceğini söylemesi. Makinenin iç donanımı hakkında henüz bilgi yok, ama bildiğimiz retro konsollardan daha güçlü olabilir. Belki PC yazılımlarını çalıştırabilir veya Atari'nin gizli kataloğundaki yeni oyunlar olabilir.
Konsolun ne zaman çıkacağı veya fiyatıyla ilgili ise şu an bir bilgi yok.
H. Hüseyin Öztürk
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