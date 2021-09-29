Robotlar Bu Yıl Tuzla'da Buluşacak

Tüm dünyadan üreticiler robotik çözümlere yatırım yapmaya devam ederken, fabrikalar da her geçen gün daha dijital hale geliyor. En yeni üretim teknolojileri ve robot uygulamaları, 5-7 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek 6. Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi'nde ele alınacak.