Robotlar Bu Yıl Tuzla'da Buluşacak

Tüm dünyadan üreticiler robotik çözümlere yatırım yapmaya devam ederken, fabrikalar da her geçen gün daha dijital hale geliyor. En yeni üretim teknolojileri ve robot uygulamaları, 5-7 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek 6. Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi'nde ele alınacak.

Robotlar Bu Yıl Tuzla'da Buluşacak

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