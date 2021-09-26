Galaxy M52 5G, Tüm Özellikleriyle Birlikte Samsung Sitesinde Ortaya Çıktı!

Bu haftanın başında Amazon'da ortaya çıkan Galaxy M52 5G reklamından sonra Samsung, Polonya ve Almanya sitelerinde telefonu tanıtmaya başladı. Böylece M52 5G, resmi olarak tanıtılmış oluyor. Telefonun, en azından iki Avrupa ülkesinde satışına başlanacağı da doğrulanmış oldu. Fiyat ve piyasaya sürülme tarihi dışında tüm teknik bilgiler bu web sitelerinden öğrenilebiliyor.
Galaxy M52 5G'de, FHD çözünürlüklü (2400 x 1080) 6,7 inçlik Süper AMOLED Plus ekran ve selfie kamerası için Infinity-O deliği bulunuyor. Telefonun arka panelinde dikey bir şerit deseni var ve üç arka kamera yer alıyor.
Samsung'un M serisinin yeni telefonu, Galaxy A52s ile aynı Snapdragon 778G 5G yonga setini kullanıyor gibi görünüyor. Galaxy A52s tartışmasız bu yılın şimdiye kadarki en iyi orta sınıf telefonu idi. Galaxy M52 5G, 6 GB RAM ve microSD ile genişletilebilen 128 GB dahili depolama alanına sahip. Üçlü kamera düzeninde 64MP (f/1.8) ana kamera, 12MP (f/2.2) ultra-geniş kamera ve 5MP (f/2.4) makro kamera bulunuyor. Selfie kamerasının çözünürlüğü ise 32MP.
Görülen o ki, telefonun tek eksikliği, 3,5mm kulaklık jakının olmaması. Bunun dışında, yan tarafta bir parmak izi okuyucusu, NFC, USB-C, Bluetooth 5.0 desteği bulunuyor ve 5,000mAh pil ile geliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın