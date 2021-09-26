Galaxy M52 5G, Tüm Özellikleriyle Birlikte Samsung Sitesinde Ortaya Çıktı!

Avrupa'da satılacak olan Galaxy M52 5G modeli, Samsung'un resmi sitelerinde ortaya çıktı. Böylece Galaxy M52 5G özelliklerini de öğrenmiş olduk!

Galaxy M52 5G, Samsung'un Sitelerinde Tanıtıldı!

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