Rocky Balboa Vücutlu Trump, Eğlence Konusu Oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi kafasının resmini Sylvester Stallone'un kaslı vücuduna yerleştirmesi, interneti adeta kırıp geçirdi!

Rocky Balboa Vücutlu Trump, Eğlence Konusu Oldu
Donald Trump'ın paylaştığı görüntü

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü paylaştığı bir gönderide kafasını hayali boksör Rocky Balboa'nın vücuduna monte ederek sosyal medyada çalkalanmaya yol açmıştı. Trump'ın kendi kafasını Sylvester Stallone'un canlandırdığı Baloba'nın kaslı ve çıplak vücudunun yerine yerleştirmesi, gülüşmelerin ve şakaların havada uçuşmasına yol açtı.

Bazı kullanıcılar, ABD Başkanı olan bir kişinin böyle görünmesinden rahatsızlık duyarken bazıları, gülmekten kırılıp geçtiğini gizleyemedi. Bir başka kullanıcı "hayata gelmek için en aptalca zaman" derken bir başkası, Homer Simpson'ın kendini aynada kaslı gibi gördüğü bir animasyonu paylaştı.

Bazı kullanıcılar ise üzerinde oynanmış görüntüleri tweet'lemeyi tercih etti.

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