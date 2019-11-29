Rocky Balboa Vücutlu Trump, Eğlence Konusu Oldu

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü paylaştığı bir gönderide kafasını hayali boksör Rocky Balboa'nın vücuduna monte ederek sosyal medyada çalkalanmaya yol açmıştı. Trump'ın kendi kafasını Sylvester Stallone'un canlandırdığı Baloba'nın kaslı ve çıplak vücudunun yerine yerleştirmesi, gülüşmelerin ve şakaların havada uçuşmasına yol açtı.
November 27, 2019
Bazı kullanıcılar, ABD Başkanı olan bir kişinin böyle görünmesinden rahatsızlık duyarken bazıları, gülmekten kırılıp geçtiğini gizleyemedi. Bir başka kullanıcı "hayata gelmek için en aptalca zaman" derken bir başkası, Homer Simpson'ın kendini aynada kaslı gibi gördüğü bir animasyonu paylaştı.
Trump ready to fight for Thanksgiving just like he fought for Christmas pic.twitter.com/k3sWK7IVsH— The Great and Unmatched Wisdom of Nero (@GrowtheFKUP) November 27, 2019
I'm embarrassed at how hard this stuff makes me laugh.— Jesse Kelly (@JesseKellyDC) November 27, 2019
Wrong Rocky character, Donald. pic.twitter.com/YCb1HS3Zit— Trent Capelli ???? (@TrentCapelli) November 27, 2019
I do not think this is an accurate portrayal of the president of the United States pic.twitter.com/ADtjfb3m5k— Molly Jong-Fast (@MollyJongFast) November 27, 2019
Not that anyone was asking, but I managed to make the Trump-as-Rocky photo worse pic.twitter.com/FjntxJjb8h— Parker Molloy (@ParkerMolloy) November 27, 2019
Truly the dumbest time to be alive https://t.co/9yM7yQYAUW— Pete Blackburn (@PeteBlackburn) November 27, 2019
Bazı kullanıcılar ise üzerinde oynanmış görüntüleri tweet'lemeyi tercih etti.
November 27, 2019
November 27, 2019
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