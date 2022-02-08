Rolls-Royce'un 111 Yıllık İkonik Spirit of Ecstasy Heykelciği Yenilendi!

Rolls-Royce, yüksek fiyatlı lüks otomobilleri ile Dünya'nın en önemli lüks otomobil üreticilerinden biri. Şirket geleneklere bağlı bir otomobil üreticisi olarak bilinse de, o da artık geleceğe bakıyor ve elektrikli otomobil alanında var olmak zorunda olduğunu biliyor.
Elektriklenme hamlesine hazırlık olarak şirket, 111 yıllık simgesi Spirit of Ecstasy için ilk kez bir güncelleme yaptığını duyurdu. Güncellenmiş heykelcik, otomobil üreticisinin ilk tam elektrikli otomobili ve bugüne kadarki en aerodinamik tasarımı olan 2024 Rolls-Royce Spectre'yi süsleyecek.
Rolls-Royce, şekli iyileştirmek için toplam 830 saatlik tasarım modellemesi ve rüzgar tüneli testi gerektiğini söylüyor. Yeni heykelcik, öncekinden daha kısa: Yaklaşık 100 mm'den 82.73 mm'ye düşürülmüş.
Tüm Spirit of Ecstasy'ye Yeni Bir Duruş
Heykelciğin duruşu öncekinden daha farklı: İki ayağı bir arada olmak yerine bir bacak önde ve diğeri arkada. Vücudu daha alçak ve gözleri önündeki yola odaklanmış durumda.
Tüm Spirit of Ecstasy heykelcikleri, şirketin en eski döküm tekniklerinden biri olduğunu söylediği mum dökümü kullanılarak yapılıyor. Her figür ayrı ayrı elle tamamlandığı için, her biri diğerinden biraz farklı.
830 saatin kaput üzerindeki bir süs için harcanması belki ilk bakışta mantıksız görünebilir. Ama Rolls-Royce sıradan bir otomobil markası değil. Otomobil üreticisinin sipariş otomobilleri ve SUV'ları, fiyat etiketleri ve kişiselleştirme seçenekleriyle zaten mantığa meydan okuyor, bu nedenle tasarımcıların markanın belirleyici tasarım öğesini mükemmelleştirmek için zaman harcaması şaşırtıcı değil.
Tabii yeni heykelciği taşıyan yeni araba da önemli... Yeni Rolls-Royce Spectre, erken prototiplerde yenilenmiş Spirit of Ecstasy ile sadece 0.26 sürtünme katsayısı sunuyor. Bu da onu, markanın bugüne kadarki en aerodinamik otomobili yapıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın