Rolls-Royce İmzalı İlk Tamamen Elektrikli Uçak, İlk Uçuşunu Tamamladı!

Otomobilleriyle ve ticari uçaklarda kullanılan jet motorları ile tanınan Rolls-Royce, tamamen elektrikli ilk uçağı havalandırmayı başardı. "Spirit of Innovation" adlı uçak 15 dakika boyunca uçtu. Firma bu denemeyi "uçağın elektrik gücü ve tahrik sistemi hakkında değerli performans verilerini toplayacağımız yoğun bir uçuş testi aşamasının başlangıcı" olarak nitelendiriyor.
Rolls Royce, tek kişilik uçağında, bir uçakta şimdiye kadar kullanılan en yüksek güç yoğunluğuna sahip pilin yer aldığını söylüyor. Uçakta 6.000 hücreli bir pil kullanılıyor ve bu pil üç motorlu uçağa 400 kW güç sağlıyor. Bu güç, uçağın hızını saatte 480 kilometrenin üzerine çıkarabiliyor.
Uçuş, başlangıçta planlanandan yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşti. Rolls-Royce ayrıca Tecnam ile birlikte elektrikli bir hava taksisi geliştiriyor. Daha önce de Siemens ve Airbus ile başka bir e-uçak konseptinde işbirliği yapmıştı.
Ticari yolcu ve kargo uçakları giderek daha fazla miktarda sera gazı oluşturduğundan, uçak şirketleri birkaç yıldır elektrikli uçaklar üzerine çalışmalar yürütüyorlar. Dünya Yaban Hayatı Koruma Vakfı uçak yolculuğunu "şu anda bir bireyin yapabileceği en karbon yoğun aktivite" olarak nitelendiriyor.
Projenin yarısı, sonunda tamamen elektrikli yolcu uçakları geliştirmek amacıyla Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve İngiliz hükümeti tarafından finanse ediliyor. Rolls-Royce CEO'su Warren East, "Amacımız sadece bir dünya rekorunu kırmakla ilgili değil; bu program için geliştirilen gelişmiş pil ve motor teknolojisinin heyecan verici uygulama alanları var. Sıfır karbon emisyonlu uçak hayali, günün birinde gerçek olabilir" diyor.
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