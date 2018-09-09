Rolls Royce'tan mahremiyet paketi!
Şoförünüz sizi gezdirirken konuştuklarınızı duymasını istemiyor musunuz? Derdiniz buysa, Rolls Royce'un yeni bir çözümü var!
Rolls-Royce Phantom içinde şoför tarafından gezdirilebilecek bir kişiyseniz, muhtemelen başkalarının sizin telefon görüşmelerinizi ve iş anlaşmalarınızı dinlemesini de istemeyen bir insansınızdır. Bu ihtiyacı göz önünde bulunduran Rolls-Royce, artık Phantom Extended Wheelbase'leri isteğe bağlı ses yalıtımlı bir yolcu bölmesi ile sunacak.
Mahremiyet Paketi (Privacy Suite) olarak adlandırılan bu seçenek, ön iki koltuk ve geniş arka bölme arasında sabit bir pencere kurar. Sürgülü pencerelere sahip limuzinlerin aksine, Privacy Suite'in camı yerinde sabitlenmiş durumda. Yolcular, ne kadar gizlilik gerektiğine bağlı olarak bir düğmeye basarak elektrokromik paneli opak veya şeffaf hale getirebiliyorlar. Bunun, bazı Mercedes modelleri tarafından da sunulan Magic Sky Control sunroof'a benzer bir teknoloji olduğu söylenebilir. Ayrıca, arabanın ön ve arkası arasında belgelerin aktarılması için bir açıklık da bulunuyor.
Bu bölüm ayrıca sen yalıtımlı ve konuşmalar ile en yakından ilişkili ses frekanslarını susturmaya özel önem verilmiş durumda. Yolcu, herhangi bir zamanda intercom sistemi ile sürücü ile konuşabiliyor. Sürücü, ilginç bir şekilde, iletişimi kabul etmeye veya reddetmeye karar verebilecek arka koltukta oturanları "aramak" zorunda.
Rolls-Royce Mahremiyet Paketi'ndeki diğer dokunuşlar arasında, dizüstü bilgisayarları veya diğer cihazları bağlamak için HDMI bağlantı noktalarına sahip 12 inçlik ikiz monitörler, Starlight Headliner seçeneği ve "ısmarlama" analog saat bulunmaktadır. Gizlilik perdeleri ve renkli arka camlar, daha da fazla gizlilik isteyen arka koltuk müşterileri için dahil edilmiştir.
Gizlilik Paketi, Çin'de Chengdu Motor Show'da sergileniyor ve yakında Phantom Extended Wheelbase ile beraber sunulacak...
Levent Öztürk
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