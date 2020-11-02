Ruhun Bir Ağırlığı Var mı? Bu Doktor Olduğuna Emindi. Ama Sonuç Hüsran Oldu

1907'de bir doktorun, tartı kullanarak ruhun varlığını kanıtlamaya çalıştığını biliyor muydunuz? Çok ilginç bir deney gerçekleştirdi ve garip sonuçlara ulaştı. İşin sonu ise, tam bir hüsran oldu.