Tim Cook'un Çalışanlara Yazdığı "Ukrayna Mektubu" İnternette Ortaya Çıktı!

Apple CEO'su Tim Cook'un şirket çalışanlarına yazdığı, Rusya - Ukrayna savaşı ile ilgili şirket içi e-postası ortaya çıktı. E-postada Cook, Apple'ın uyguladığı yaptırımları ve yapılan bağışları çalışanları ile paylaşıyor...