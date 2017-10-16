Rusya, Kendi Kripto Para Birimini Yaratacak
Rusya, kendi şifreli para birimini üretmeye hazırlanıyor!
Geçtiğimiz Haziran ayında, Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova yaptığı açıklamada tüm ülkelerin düzenleyicilerinin, ulusal bir sanal para birimi üretmenin gerekli olduğu konusunda hemfikir olduğunu söylemişti.
İlginç bir tesadüf eseri Skorobogatova bu açıklamayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Etüt kurucularından Vitalik Buterin ile bir araya geldiği Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda (SPIEF) 2017'de yaptı. İkili, o tarihteki toplantılarında ne görüştüğünü netleştiremedi ancak Ağustos ayında RT raporunda Buterin'in "Rusya'da blockchain teknolojisini benimsemek" için çalıştıkları öne sürüldü.
Görünüşe bakılırsa Rusya için dijital Ruble oluşturma zamanı geldi. Ortada erişilebilir pek bir bilgi olmasa da, yerel haber raporlarını kaynak gösteren CoinTelegraph'a göre Rusya'nın İletişim ve Kitle İletişimi Bakanı Nikolay Nikiforov, ülkenin yeni dijital para birimi hakkında birkaç üpucu bırakmış durumda.
Anlaşıldığı kadarıyla yeni kripto para biriminin ismi CryptoRuble olacak. Ancak görünüşe bakılırsa hukümet, gizlilik amaçlı bir para birimi yerine blockchain teknolojisini hedef alarak harekete geçmiş olabilir. Raporlara göre Nikiforov bu dijital para birimi madencilikte kullanılamayacak, bunun yerine merkezileşecek. Yani CryptoRuble'yi sadece Rus hukümeti basabilecek, bu da onu merkezi olmayan Bitcoin ve Ethereum'dan oldukça farklı kılıyor.
Ruble ve CryptoRuble eşit şekilde takas edilebilecek, ancak bir kaç ön şart mevcut. Eğer takas esnasında CryptoRuble'nin nasıl elde edildiği belirtilmezse hukümet bu takasa %13 vergi ekleyecek. Ayrıca iki para birimi arasındaki fark da aynı vergiye tabi tutulacak.
Nikiforov'a göre Rusya'nın kripto para birimi üretimine bu derece hızlı geçmek istemesi, Avrupa Birliği'nden önce bu borsaya adım atmak istemesinden dolayı alınmış bir karar.
Yine de şunu açıklığa kavuşturmakta fayda var: CryptoRuble gibi merkezi dijital para birimleri Bitcoin gibi para birimlerinin yerini almayacak. CryptoRuble yeni resmi dijital borsa düzenine geçişin bir öncüsü olmaya çalışıyor.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
üpucu bırakmış! bencede bırakmıştır kesin.