Rusya - Ukrayna Savaşı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na Kadar Sıçradı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) birlikte görev yapan ABD'li ve Rus görevlilerin, Ukrayna - Rusya savaşı nedeniyle birbirlerinden ayrı ve izole olarak tutuldukları iddia ediliyor!

Savaşın etkileri uzaya kadar sıçradı

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