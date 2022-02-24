Rusya - Ukrayna Savaşı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na Kadar Sıçradı

ABD ve Rusya, Dünya üzerinde uzun süredir anlaşmazlıkları ile gündeme gelen iki ülke. Ama bu anlaşmazlıklar, şimdiye dek uzayda yapılan işbirliğine neredeyse hiç yansımadı. Avrupa Uzay Ajansı'ndan dört Amerikalı, iki Rus ve bir Alman'dan oluşan yedi kişilik bir ekip, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapıyor. Yerde ise, iki NASA astronotu Rusya'nın sivil uzay ajansı Roscosmos ile eğitimlerini tamamlarken, üç Rus kozmonot da Teksas'ta NASA ile eğitim görüyor.
Ancak yeni bir iddiaya göre, Rusya - Ukrayna krizi bu kez uzaya kadar uzanmış olabilir. Her ne kadar yetkili kaynaklardan ISS'de güvenli, emniyetli operasyonlar ve işbirliği devam ediyor mesajı gelse de, Trump yönetiminde uzay konseyi genel sekreteri olarak görev yapan Scott Pace bunun tersini iddia ediyor.
Ulusal Uzay Konseyi eski başkanı, Associated Press'e verdiği demeçte, Doğu Ukrayna'daki gerilimler ve Batı'nın Rus işgaline ilişkin artan korkularının Uluslararası Uzay İstasyonu veya uzaydaki ABD - Rusya işbirliği üzerinde önemli bir etkisi olmaması gerektiğini söyledi. Ama durumun biraz karışık olduğunu düşündüğünü de sözlerine ekledi.
Pace, Rus ve ABD'li astronotların, olası bir gerilim yaşanmaması için ISS'te birbirlerinden ayrı bölgelerde tutulduğunu iddia ederken, iki ülkenin uzay konusunda birbirlerine bağımlı olduklarını söylüyor: "Biz olmadan onlar çalışamaz, onlar olmadan da biz çalışamayız."
Her ne kadar astronot ve kozmonotların ayrı tutulduğunu iddia etse de, Pace bu durumun kötüye gideceğine inanmıyor: "Karşılıklı bağımlılığımız ve ortak çalışma kültürümüz göz önüne alındığında, dünyadaki olayların istasyonda yakın vadede soruna neden olacağını düşünmüyorum."
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