Rusya - Ukrayna Savaşı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na Kadar Sıçradı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) birlikte görev yapan ABD'li ve Rus görevlilerin, Ukrayna - Rusya savaşı nedeniyle birbirlerinden ayrı ve izole olarak tutuldukları iddia ediliyor!