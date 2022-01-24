Rusların Casus İstasyonundan Gelen Garip Sinyaller Herkesi Şaşırttı!

Rusya'nın gizli ajanları ile iletişim kurmak için kullandığı düşünülen UVB-76 kısa dalga radyo istasyonu garip mesajlar göndermeye başladı. Bunların arasında bazı ünlü meme'ler ve Gangnam Style şarkısı da bulunuyor.
"Sayı istasyonu" olarak adlandırılan bu istasyonlar I. Dünya Savaşı'ndan beri varlığını sürdürüyor, ancak özellikle Soğuk Savaş sırasında öne çıktılar. Genelde bir melodi veya gürültü, ardından da bir insan sesi veya dijital üretilmiş bir sesle bir seri rakam yayınlıyorlar.
Bu istasyonların sahadaki gizli ajanlara mesaj göndermek için kullanıldığı düşünülüyordu, özellikle birkaç durumda da bu şüphe doğrulanmıştı. İstasyonlar bazen belli aralıklarla bazen de rastgele sinyal yaymaya başlıyor.
"UVB-76" ve "Buzzer" olarak da bilinen "MDZhB" sayı istasyonu birkaç saniyede bir sis düdüğüne benzer bir sesle ve bazen de "Ya UVB-76, Ya UVB-76.180 08 BROMAL 74 27 99 14.Boris, Roman, Olga, Mikhail, Anna, Larisa.7 4 2 7 9 9 1 4" şeklinde bir mesaj yayınlıyor. İstasyonla ilgili teorilerden biri, mesaj kesmeyi durdurursa felaket düzeyinde bir şey, örneğin bir nükleer saldırı olacağı. 2010'da sinyal göndermeyi kesmişti ancak arkasından bir felaket gelmedi. Daha sonra başka bir noktaya taşındı ve mesaj göndermeye devam etti. Şimdi tekrar hayata döndü ve Psy'nin hit şarkısı Gangnam Style gibi şarkılar ve spektrum analizi sonrası ünlü meme'ler olduğu belirlenen sinyaller yayınlıyor.
İddialara göre, istasyon hacker'lar tarafından ele geçirildi ve mesajlar eğlenmek için yayınlanıyor. Ama işin gizemi uzunca bir süre daha kesin olarak çözülemeyecek gibi görünüyor...
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