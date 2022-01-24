Rusların Casus İstasyonundan Gelen Garip Sinyaller Herkesi Şaşırttı!

Casusların haberleşmesi için kullanıldığı düşünülen ve Sovyetler Birliği zamanından beri aktif halde olan UVB-76 numaralı Rus istasyonu, gönderme başladığı garip mesajlarla herkesi şaşırttı!