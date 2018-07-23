Sabit diskinizden garip sesler mi geliyor?

Sabit diskinizden alışılmadık tıkırtılar, kulak tırmalayan gıcırtılar mı geliyor? Bu yazımızı okuyun..

Diskiniz bozuluyor mu?

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