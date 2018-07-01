Sacramento Kings, Kripto-Madenciliğe Başladı

Kripto-para madenciliği hakkında pek çok haber okumuş olabilirsiniz. Ama bu kez okuyacaklarınız, alkışı hak ediyor!

Sacramento Kings, kripto-madenciliğe başladı

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