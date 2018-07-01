Sacramento Kings, Kripto-Madenciliğe Başladı
Kripto-para madenciliği hakkında pek çok haber okumuş olabilirsiniz. Ama bu kez okuyacaklarınız, alkışı hak ediyor!
NBA takımı Sacramento Kings'in en son teknolojilerle deneyler yaptığı bir geçmişi bulunuyor. Ve görünene göre şimdi de bu deneyler, topluluğun faydasına kullanılacak. Basketbol takımı, yeni MiningForGood girişiminin bir parçası olarak arena tabanlı veri merkezinde Ethereum madenciliği yapmayı planlıyor. Üretilen kripto para birimleri Sacramento tabanlı problemlerin çözülmesinde kullanılacak ve ilk hedef de bölgedeki zenci vatandaşların teknoloji eğitimi ve iş gücü oluşumuna yardımcı olmayı amaçlayan Build Black Coalition olacak. Söylenilene göre ekip, herhangi bir yerde dijital para madenciliği yapan ilk takım olacak.
Kings, para transferlerini doğrulayacak karmaşık matematik çözümleri için MiningStore tarafından üretilen kripto makineleri kullanacak ve bu transferlerden bir "pay" da MiningForGood'a gönderilecek. Yani paranın tamamı karşılıksız bir şekilde verilmeyecek. Ancak tek bir Ethereum parasının değerinin bu haber yazıldığı sırada 415 dolar olduğu düşünülürse, yapılacak bağışın yine de küçümsenemeyecek bir miktarda olduğu kesin.
Bir spor takımının teknolojiyi kullanarak iyi bir amaç için düzenli bir bağış oluşturmasının alkışı hak eden bir girişim olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu girişimin en büyük problemi ise, Ethereum'un değerinde yaşanan düşüşün projeye zarar verebilecek olması...
Levent Öztürk
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