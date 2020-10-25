Sadece 14 Yaşında Ama COVID-19 Mücadelesine Muazzam Bir Katkıda Bulundu

Sadece 14 yaşındaki öğrenci, Koronavirüs salgınını durdurabilecek muazzam buluşuyla hem büyük bir ödül kazandı, hem de Dünyanın dikkatini çekmeyi bildi.

25 Ekim 2020 11:00

Levent Öztürk