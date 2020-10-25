Sadece 14 Yaşında Ama COVID-19 Mücadelesine Muazzam Bir Katkıda Bulundu

Koronavirüs salgınının Dünya genelinde devam etmesi ile beraber, hem bilim insanları hem de bilim insanı adayları şimdiden küresel olarak 1,1 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan virüsü durdurmak için uğraşıyor. Bunların arasında dikkat çekenlerden biri de, Amerika'da 2020'nin En İyi Genç Bilim İnsanı seçilen Anika Chebrolu. 14 yaşındaki Chebrolu, Covid-19'un sebebi olan SARS-CoV-2 virüsünü bağlamak ve durdurmak için bir anti-Korona virüs ilacı adayı buldu. Chebrolu, bu buluşu ile 25.000 dolar ödülünü eve götürürken, Korona virüse karşı sürmekte olan küresel mücadeleye katkıda bulunmak gibi muazzam bir başarı da elde etti.
3M Genç Bilim İnsanları Yarışması, 5-8 sınıfları arasındaki öğrenciler için düzenlenen ve günlük problemlere çözümlerini açıkladıkları kısa bir video ile katıldıkları yıllık bir etkinlik. Her proje puanlandırılıyor ve 10 finalist seçiliyor. Chebrolu, inanılmaz buluşu ile aralarında sudaki görünmez parçacıkları belirleyen bir cihaz, robotik bir eldiven ve yenilenebilir bir enerji kaynağı gibi diğer pek çok etkileyici çalışmanın bulunduğu finalistlerin içerisinden sıyrılarak birinciliği kazanmayı başardı.
Chebrolu'nun projesi, deneyleri gerçekleştirmek için bilgisayar simülasyonları kullanarak ve in-silico modelleme aracılığıyla SARS-CoV-2 spike proteinini (diken proteini) bağlayabilecek milyonlarca molekülü inceledi. Spike proteinleri, bulaşıcı virüslerin yüzeyinde bulunan ve hücrelere giriş yaparak enfeksiyonu başlatmalarına imkan tanıyan proteinler olarak tanımlanabilir. Tahmin edilebileceği gibi bu proteinlerin engellenmesi ile de virüsün bulaştığı kişilere zarar verme sürecinin olmazsa olmazı olan insan hücrelerini enfekte etme ve çoğalma yeteneği ortadan kaldırılmış oluyor.
Chebrolu, özel olarak SARS-CoV-2 spike proteinini bağlayabilen bir yol bulmayı başarmış gibi görünüyor ve bunun da enfeksiyon ile mücadelede kullanılması mümkün. Aktif bileşeni belirlemek, uzun ilaç üretimi ve test sürecinin sadece ilk adımı ancak bu buluş, Korona virüsüne karşı ilaç arayışı için önemli olabilir.
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