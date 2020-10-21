WhatsApp, WhatsApp Web'e Ekleyeceği Özellikle Zoom'u Kötü Vuracak

Masaüstünden mesajlaşmak isteyen kullanıcılar tarafından tercih edilen WhatsApp Web oldukça basit bir araç. Yalnızca metin ve resim gönderip alabiliyor. Ancak geliştiriciler üzerinde epey zamandır çalışıyor ve yakında bu uygulamayı sesli ve görüntülü görüşmeler yapmak için kullanmak da mümkün olacak.
Uygulamanın kaynak koduna girerek yaklaşan WhatsApp özelliklerini keşfetme konusunda uzman olan WABetaInfo'daki sleuths tarafından bildirildiği üzere, arama düğmeleri web arayüzünün sağ üst kısmında görünecek. Bir arama devam ederken, size durumunu göstermek için küçük bir açılır pencere görünecek. Bu da, aynı anda diğer tarayıcı sekmelerini kullanılmasına izin verdiği için kullanışlı bir özellik.
Bu özellik henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, WABetaInfo, neredeyse tamamlanmış gibi göründüğü için birkaç hafta içinde ortaya çıkabileceğini öne sürüyor. Kullanıma sunulduğunda ayrıntılı bir incelemesini gerçekleştireceğiz.
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