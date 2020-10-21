WhatsApp, WhatsApp Web'e Ekleyeceği Özellikle Zoom'u Kötü Vuracak

WhatsApp, WhatsApp Web'e görüntülü ve sesli arama özelliği eklemeyi planlıyor. Bu yeni özellik, popüler mesajlaşma uygulamasını masaüstü video konferans dünyasında Zoom'a uygun bir alternatif haline getirebilir.