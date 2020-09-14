Sadece en iyileri seçtik! İşte IMDb puanı yüksek en iyi 20 zombi filmi

Günümüzde çok sıkı zombi filmleri takipçileri bulunuyor. Korku filmlerinin bir alt türü olan, heyecan ve gerilim dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başından ayırmayan IMDb puanı yüksek, gelmiş geçmiş en iyi 20 zombi filmini sizler için derledik...