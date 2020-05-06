IMDb puanı en yüksek korku filmleri! Tüm zamanların 30 en iyi korku filmi!

Sinemanın popüler filmlerinden birisi de korku ve gerilim filmleri. Evde sosyal izolasyonda olduğumuz bu günlerde dilediğiniz korku filmleri izleyerek, dilediğiniz biçimde korkabilirsiniz. İşte korku filmlerini sevenler için IMDb puanı yüksek, tüm zamanların 30 en iyi korku...