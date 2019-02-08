Safari "Do Not Track" İsteğini Kaldırıyor
Apple'ın geliştirdiği tarayıcı Safari, yeni versiyonunda bir gizlilik seçeneğini "kullanışsız" olduğu gerekçesiyle kaldırdı!
- Doğan Kürşat Aktaş
Apple'ın geliştirdiği tarayıcı Safari, bir sonraki versiyonunda "Do Not Track" özelliğine sahip olmayacak. Ancak bu, teknoloji devinin kullanıcılarının gizliliğini önemsemediği anlamına gelmiyor.
9to5Mac'in açıklamasına göre Safari 12.1'in güncelleme notlarındaki bir satır, Apple'ın bu özelliği "eskimiş Do Not Track standardının kullanıcıların etiketlenmesi adına bir kıstas oluşturması" sebebiyle kullanımdan kaldırdığını belirtiyor. İsmi sebebiyle anlaşılmayabilir ancak "Do Not Track" (Beni İzleme) isteği, internet siteleri tarafından gönüllü olarak yerine getirilmesi beklenen bir istek. İnternet sitelerinin bu isteği yerine getirmek gibi bir zorunlulukları bulunmuyor.
Gizliliğe verdiği önem ile bilinen arama motoru DuckDuckGo'ya göre on milyonlarca Amerikalı kullanıcı, Do Not Track isteğinin internet sitelerinin kendilerini izlemesinin önüne geçmediğinden habersiz. DuckDuckGo, bu durumun evden çıkarken kapıyı açık bırakarak kapıya "Lütfen evime girmeyin" yazısı asmak kadar güvenli bir hareket olduğunu belirtiyor.
Bir diğer deyişle, Safari'nin yaptığı bu değişiklik, kullanıcıların güvenliğini herhangi bir şekilde etkiliyor olmayacak. Apple, 2017'de geliştirdiği "Akıllı İzleyici Engeli" teknolojisi ile makine öğrenmesi teknolojisini kullanarak reklam odaklı izleyicileri tanımlıyor ve reklam verenlerin kullanıcılarını takip etmesini engelliyor.
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