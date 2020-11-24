Sağlığınızın Bekçisi OPPO Watch

OPPO'nun tarz sahibi akıllı saati OPPO Watch, sağlığınızı düşünen pek çok farklı özelliğe sahip. Fitness Eğitmeni Barış Okan Belovacıklı, akıllı saatinizle hiçbir eğitmene veya ekipmana ihtiyaç duymadan açık alanlarda ve kapalı mekanlarda yapabileceğiniz günlük aktivitelerle ilgili tavsiyelerde bulunuyor.