HONOR Watch GS Pro Akıllı Saat Türkiye'de!

Gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR, 1+8+N akıllı yaşam stratejisi doğrultusunda yeni akıllı saati HONOR Watch GS Pro'yu Türkiye'de teknoloji severlerin beğenisine sundu. Dayanıklılığıyla ön plana çıkan akıllı saat HONOR Watch GS Pro; 25 günlük pil süresi, doğada kaybolmayı engelleyen Rotadan Dönüş özelliği, 100'ün üzerinde antrenman modu ve outdoor meraklılarını heyecanlandıracak daha pek çok farklı yeteneği barındırıyor. Güçlü ve şık tasarımıyla HONOR Watch GS Pro, sadece outdoor severlerin değil şehir hayatında sağlam bir akıllı asistan arayanların da favorisi olmaya aday.
Şehir ya da orman fark etmez
HONOR Watch GS Pro şehrin hızlı yapısına ve doğanın sürprizlerle dolu akışına uyum sağlayabilmek için özel olarak tasarlandı. Sağlamlığı, Amerikan Ordusu'nun 14 farklı sıkı testten oluşan MIL-STD-810G sertifikasıyla kanıtlanan HONOR Watch GS Pro, bu sayede hangi koşulda olursanız olun sizi yalnız bırakmayan bir asistan görevi görüyor. Tek şarjla 25 güne kadar pil süresi sağlayan HONOR Watch GS Pro, dış ortam modunda 100 saate kadar, GPS açık modunda ise 48 saate kadar kullanım sunuyor. Böylece günlük kullanımda oldukça uzun bir pil süresine sahip olurken, zorlu koşullarda da siz güvene kavuşana kadar tüm özellikleriyle yanınızda kalıyor. Sadece 2 saatte tamamen şarj olabilen HONOR Watch GS Pro 50 metreye kadar da suya dayanıklı.
Sürprizlere hazırlıklı olun
HONOR Watch GS Pro, geleneksel akıllı saatlerin ötesinde özelliklere sahip. Doğada vakit geçirmeyi sevenler, dağcılık ve benzer sporlarla ilgilenenler için altimetre, barometre ve pusula gibi özellikleri barındırıyor. Doğa yürüyüşünüz sırasında hava durumunda oluşabilecek ani değişimleri bildiriyor ve ay evreleri, gelgitler, gündoğumu ve batımı gibi bilgileri aktararak vaktinizi en etkili şekilde planlamanıza yardımcı oluyor.
Yürüyüş esnasındapatikayı kaybetmek, beklenmedik sonuçlar doğurabiliyor. GPS ve GLONASS konumlandırma sistemleriyle donatılmış olan akıllı saat, yürüdüğünüz rotayı sizin için kaydederek istediğiniz anda aynı rotadan geri dönebilmeniz için size yönergeler sunuyor. Bu sayede yürüyüşe başladığınız noktaya kolayca ve güvenle varabiliyorsunuz.
100'den fazla antrenman takibi bileğinizde
İçerisinde yürüyüş, dağcılık, denizde/havuzda yüzme, triatlon, açık/kapalı alanda koşu, kürek, kayak ve daha birçok spor için antrenman takibi özelliği sunan HONOR Watch GS Pro, bu egzersizler sırasında kalp ritminiz, harcanan kalori gibi verileri de kaydediyor. Yaptığınız geçmiş antrenmanların verilerini kaydederek, zaman içinde antrenmanlarınızın gelişimini takip ediyor ve size uygunöneriler sunuyor.
7/24 kalp ritmini takip edebilen Watch GS Pro, kanınızdaki doygun oksijen seviyesini gösteren SpO2 ölçümü de sağlıyor. Bunların yanında uyku ve stres takibi özellikleri de barındıran akıllı saat, daha kaliteli bir yaşam sürmeniz için size önerilerde bulunuyor.
Günlük hayatı kolaylaştırın
HONOR Watch GS Pro, günlük yaşamını kolaylaştırmak isteyenler için birçok farklı yeteneğe sahip. Telefona ulaşılması zor durumlarda, Bluetooth bağlantısı sayesinde telefon görüşmeleri yapabilmeniz için mikrofon ve hoparlör barındıran saat, hoparlör sayesinde 500'e yakın kaydedilmiş şarkıyı çalabiliyor. Akıllı saat, "Uzaktan Deklanşör" özelliğiyle de muhteşem fotoğraf çekmeniz için kullanılabilecek bir aksesuar haline dönüşüyor.
Hayatı kolaylaştıran ve doğanın sürprizlerine karşı hazır olmanızı sağlayan HONOR Watch GS Pro, bugünden itibaren Türkiye'de satışta. Kömür siyahı, kil beyazı ve kamuflaj mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelen HONOR Watch GS Pro, MediaMarkt, Vatan Bilgisayar, Turkcell mağazaları ve turkcell.com.tr, Vodafone Online Mağaza ve diğer çevrimiçi alışveriş kanallarında 1999 TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor.
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