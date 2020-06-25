Şahane Wi-Fi Performansı Sunuyor: TP-Link Archer C80 İncelemesi!

Özellikle korona virüsle mücadelenin sürdüğü şu günlerde, daha doğrusu bu hastalıkla ilk karşılaşıp evlerimize kapandığımızda, internetin kıymetini sanıyoruz ki bir kez daha anladık. Eğitim düzeni internet ortamına evrildi, iş düzeni tamamen online ortama geçti, hatta iş toplantılarını bir yana bırakın, arkadaşlarımızla bile tamamen online servisleri üzerinden, kamera karşısında buluşmaya başladık. Tabii ki bu noktada en ağır darbeyi de iyi bir internet altyapısına sahip olmayanlar yedi demek yanlış olmayacaktır.
Herkesin evlere kapanmasıyla beraber daha fazla yoğunlaşan internet hatları, zaten çok da süper olmayan Türkiye internet altyapısının musluğunu bir müddet daha fazla kısmasına sebep oldu. Öte yandan servis sağlayıcının verdiği yönlendiriciyi kullananlar muhtemelen bu dönemde yavaş internetten daha fazla şikayetçi oldular. Zira internet servis sağlayıcılarından gelen kablosuz yönlendiriciler, genellikle maliyeti düşürmek için düşük özelliklere sahip oluyorlar. Bu gibi durumlarda da çare, bugün inceleyeceğimiz tipte ürünlerden biri oluyor. Bugün bu modellerden TP-Link'in Archer C80 adını verdiği AC1900 kablosuz MU-MIMO Wi-Fi Router'ını değerlendireceğiz.
TP-Link Archer C80 Özellikleri Neler?
Archer C80, Wi-Fi 5 standardını kullanan bir yönlendirici. 802.11ac standardını kullanan cihaz, çift kanal desteği gösteriyor. 2.4 GHz bantta 600 Mbps'e kadar, 5 GHz kanalında ise 1300 Mbps'e değin totalde 1900 Mbps teorik Wi-Fi performansı sergileyen cihaz, yenilikçi özelliklere sahip.
TP-Link Archer C80 3x3 MIMO Teknolojisi
Bunlardan biri olan 3x3 MIMO teknolojisine sahip olması cihaza önemli avantaj kazandırıyor. Aranızda "MIMO nedir?" diyenler olacaktır. Açıklama gerekirse, Multi In, Multi Out, yani çoklu sinyal alma ve çoklu sinyal gönderme şeklinde açılabilen bu teknoloji, pek çok cihazda artık 2x2 MIMO şeklinde karşımıza çıkıyordu. Ancak Archer C80 ile buna birer kanal daha ekleyen TP-Link, bu cihaz ile sinyal trafiğini arttırarak, karayoluna birer şerit daha çekmiş demek doğru olacak. Böylece cihazın sinyal kalitesi daha kuvvetli ve bunu da üzerindeki 4 uzun anten ile destekliyor.
Bu antenler ile de Beamforming teknolojisi, yani huzmeleme özelliği sağlanmış. Bununla beraber cihaz, Wi-Fi sinyallerini çevrede bağlı olduğu cihazlara doğru odaklıyor ve bu da sinyal kalitesini güçlendiriyor.
TP-Link Archer C80 Performansı Nasıl?
Bu iki teknolojinin bir arada kullanılması pratikte bir hayli işinize yarayacak. Özellikle tek katlı standart evlerde gayet iyi bir Wi-Fi performansı sağlayacağınızı düşünüyoruz. Zira yaptığımız testlerde, tipik bir ev kullanımının ihtiyacını gördüğümüzü söyleyebiliriz.
Cihaza hem ofiste hem evde ayrı ayrı ölçüm testleri yaptık. Evde, standart VDSL üzerinden bağlı olduğumuz ve 16 Mbps limitli altyapıdan maksimum oranında faydalanırken, ofiste ise 100 Mbps'leri çok rahat görebildik.
TP-Link Archer C80 Ethernet Portu Gigabit Destekli
Cihazın diğer bir artısı da arkasında yer alan 4 adet Ethernet portunun Gigabit destekli olması. Böylece kablosuz bağlantının yanında, cihazı kablolu olarak da üst seviye performanstan cihazlarınıza bağlayabilirsiniz. Yalnız burada bir USB portu bulunmadığını söyleyelim. Eğer aklınızda USB üzerinden NAS veya yazıcı paylaşımı yapmak geçiyorsa, bu cihaz size yardımcı olmayacak.
TP-Link Archer C80 Kurulumu Nasıl Yapılır?
Bu arada cihazın kurulumuna da değinelim. TP-Link'in diğer incelediğimiz diğer cihazlarında da olduğu gibi çok pratik şekilde kurulumunu yapabiliyorsunuz. İsterseniz bilgisayar üzerinden, web arayüzünden de kurabiliyorsunuz elbette, ancak telefon ile kurulumu yapmak daha basit. iOS veya Android tabanlı uygulaması Tether ile birkaç adımda kurulumu gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunda uygulamanın kolay bir arayüze sahip olması kadar, Türkçe dil desteği bulundurmasının da elbette önemi bir hayli büyük.
Yazılım üzerinden sadece kurulum da değil, pek çok ayarı bir arada yapılandırabilmeniz mümkün. Güvenlik, misafir ağı, ebeveyn denetimleri gibi çok fazla seçenek burada yer alıyor.
TP-Link Archer C80 Tasarım Özellikleri Neler?
Cihazın tasarımından da bahsetmeden incelemeyi kapatmayalım. Karşımıza yine dikdörtgen bir kutu var, fakat bu defa bu modelinde yüzeyi tırtırlı bir malzeme seçmiş TP-Link. Genel olarak güzel gördündüğünü söyleyebiliriz. İnce yapısı ve siyah renkli gövdesiyle fena durmuyor; evin arka odalarına, köşe bucak saklamanıza gerek yok, salonda da kendine güzel bir yer edinecektir.
Sonuç
TP-Link Archer C80, genel olarak gayet güzel ve işlevsel bir model oluyor. Tasarımı size göre olmayabilir veya çok katlı ev veya ofis için arıyorsanız farklı çözümlere, özellikle Mesh sistemlerine başvurabilirsiniz elbette. Fakat standart ev ihtiyacı için performansı ve özellikleriyle olduğu kadar bu sınıfta fiyatıyla da uygun bir çözüm olmuş doğrusu.
TP-Link Archer C80 Fiyatı Ne Kadar?
Şu an TP-Link Archer C80 586 TL fiyatla bulunabiliyor ki, çevresindeki cihazlara göre bu anlamda avantajlı duruyor. O nedenle eğer böylesi bir cihaza ihtiyacınız varsa, değerlendirmeden geçmeyin diyelim.
CHIP Online Notu: %91
+ Kolay kurulum
+ Stabil Wi-Fi performansı
+ 3x3 MIMO
+ Gigabit Ethernet portu
+ Uygun fiyat
- USB portu yok
Kimler TP-Link Archer C80 Satın Almalı?
Wi-Fi 5 standardında sınırları zorlayan modellerden biri olan TP-Link Archer C80, stabil bir internet performansı sağlayan iyi bir yönlendirici arayanlara önerilir.
TP-Link Archer C80 Alternatifleri Neler?
TP-Link Archer C80'e alternatif olarak eğer katlı sistemler için bir çözüm arıyorsanız TP-Link Deco E3 modelini önerebiliriz. Yok eğer daha uygun fiyata, yine çift bant desteği gösteren bir model arıyorsanız ise Zyxel NBG6515 modeli de işinizi görebilir.
Teknik Detaylar
Standart IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Arabirim 4 x Gigabit Ethernet
Frekans 2.4 GHz, 5 GHz
Anten 4 adet (harici)
Bağlantı Hızı 1300 Mbps (5 GHz), 600 Mbps (2.4 GHz)
Buton WPS, Wi-Fi, güç, reset
Boyutlar 215 x 117 x 32 mm
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