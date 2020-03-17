Sahte COVID-19 Uygulaması, 100 Dolar İstiyor

Size gerçek zamanlı bilgiler sunacağını iddia eden sahte COVID-19 uygulaması, telefonunuzu şifreleyip fidye istiyor!

Sahte COVID-19 Uygulaması, 100 Dolar İstiyor

Etkileri dünya çapında hissedilen Corona virüsü, salgından yararlanmaya çalışan kötü niyetli tarafları da harekete geçirdi. Google ve Apple'ın COVID-19'la ilgili uygulamalara ciddi kısıtlamalar getirdiğini biliyoruz. Ancak araştırmacılar, son günlerde sayısı artan "coronavirus" alan adlarına katılan tehlikeli bir sayfayı keşfetti.

coronavirusapp.site adlı site, bir Android uygulaması üzerinden COVID-19 vakalarını canlı olarak takip etmenizi sağlayacağını söylüyor. Play Store dışından indirilen uygulama, aslında CovidLock adlı fidye zararlısını içeriyor.

Şu sıralar virüsle ilgili bilgi almak isteyenlerin merakını kötüye kullanan zararlı, cihaza yüklendiğinde çeşitli izinler istiyor. Uygulama, bu izinlerin size bildirimler ulaştırması için gerekli olduğunu söylüyor.

İzinleri kullanarak kullanıcıyı kilit ekranı parolasını değiştirmeye ikna eden zararlı, verinizi şifreleyerek sizden Bitcoin olarak100 dolar istiyor. Neyse ki bu tür zararlılara karşı Google'ın çok öncesinde önlem aldığı belirtiliyor. Bununla birlikte güvende olmanız için kilit ekranını bir parolayla korumuş olmanız gerektiği belirtiliyor, aksi halde cihazınız CovidLock zararlısına açık hale geliyor.

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