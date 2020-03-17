Apple'dan Corona ile Mücadelede Yeni Kararlar

Apple, yıllık geliştirici etkinliğini yalnızca internet üzerinden gerçekleştireceğini geçtiğimiz cuma günü açıklamıştı. Şimdi ise firma, ölümcül hastalığa karşı yeni önlemlerini duyurdu.
Firma, Covid-19 ile savaşmak üzere şimdiye dek 15 milyon dolar bağışta bulundu ve şimdi, çalışanları tarafından yapılan bağışların miktarınca bağış yapacağını söyledi. Bu bağış eşleştirme programı, uluslararası olarak yapılacak.
Şu sıralar birçok firma, fiziksel olarak bir araya gelinen etkinlikleri erteliyor. Apple da Çin dışındaki mağazalarını 27 Mart'a kadar kapattığını duyurdu ve kullanıcılara çevrimiçi mağazayı kullanmalarını tavsiye etti. Apple ofislerinde ise çalışanlar, mümkün ise evden çalışabilecekler. Firma bu sırada ofislerde ayrıntılı bir temizleme işlemi yapacak. Firma, çalışanlarını sağlık kontrolünden geçirmeye yönelik sağlık izleme tedbirleri de alacak.
Firma, Apple News uygulamasında yeni bir Covid-19 bölümü de yayınladı. Bu bölümde virüsle ilgili en son haberleri görmeniz mümkün olacak.
2018 itibariyle Apple'ın 123.000 tam zamanlı çalışanı bulunuyor. Yeni önlemler, Corona virüsünün çalışanlar arasında yayılma ihtimalini düşürecek.
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