Sahte iPhone X'in Ön Kamera Çıkıntısı da Sahte

iPhone X'i taklit eden telefon, detaylarıyla ilginizi çekecek!

Sahte iPhone X'in Ön Kamera Çıkıntısı da Sahte
Symbol S3, www.engadget.com

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP editörleri sizler için seçti!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
iPhone'daki MP3'leri kolayca PC'ye kopyalayın
Çift Ekranlı Huawei Cihaz Geliyor!
Windows 10 Artık Anti-Cheat İçeriyor
BTK'dan Dijital Oyunlar ve Oyun Sektörü Açıklaması
Chrome Şifrelemesi Hiç Olmadığı Kadar Fazla

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir