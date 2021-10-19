Sahte Sesle Gelen Büyük Dolandırıcılık: 35 Milyon Doları Böyle Çaldılar!

Yapay zekanın dolandırıcılık işlemlerinde kullanıldığı son derece yaratıcı bir yöntem daha ortaya çıktı. Bir BAE bankasını, bir firmanın finans temsilcisi olduğu iddiası ile arayan bir kişi, gerekli tüm bilgileri vererek, buna ek olarak ses tanımasını da geçerek telefonla para transferi gerçekleştirmeyi başardı.
Forbes'in haberine göre suçlular "yönetmenin sesini taklit etmek için derin ses teknolojisini" kullandılar. BAE'den yetkililer ABD Adalet Bakanlığı'ndan, çalınan paranın 400.000 dolardan fazlasının yatırıldığı ABD banka hesaplarına sahip iki kişinin ayrıntılarını vermesini istediler. Müfettişler, soyguna karışan en az 17 kişinin olduğuna inanıyor.
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