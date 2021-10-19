Sahte Sesle Gelen Büyük Dolandırıcılık: 35 Milyon Doları Böyle Çaldılar!

Sahte sesle gelen büyük dolandırıcılık: Bir bankanın müdürü, yapay zeka ile üretilmiş sahte bir sesle kandırılarak 35 milyon doları başka bir hesaba transfer etti!