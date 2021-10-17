Dev Çip Üreticisinden Yeni Uyarı: "İşlemci Krizi Sürecek"

Dünyanın en büyük çip sağlayıcısı teknoloji şirketleri, üretimin artan talebi karşılamak için mücadele edeceklerini söylemelerinin ardından, gelen yeni haberlere göre yarı iletken sıkıntısı kesinlikle 2022'ye kadar uzayacak.
Bu hafta internet üzerinden gerçekleştirilen bir konferansta TSMC CEO'su Dr. CC Wei, TSMC dökümhane üretim kapasitesinin, özellikle yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) sistemleri için kullanılan bileşen siparişleri ve şirketin kullandığı 5G cihazları olmak üzere 5nm mimarisinde çiplerine olan talebi karşılamak için hala yetersiz olduğunu söyledi.
Tayvanlı haber kuruluşu United Daily News'e göre ise, şirketin otomobillerde, IoT'de ve sunucu ekipmanlarında yoğun olarak kullanılan diğer işlem düğümleri de aksaklığa uğramış durumda . TSMC, gelir açısından neredeyse Intel kadar büyük olmasa da, yongaları Apple, AMD, Qualcomm gibi şirketler tarafından, ağ ekipmanından iPhone'lara ve grafik kartlarına kadar her şeyi yapmak için kullanıldığı için çok çeşitli bir müşteri tabanına sahip. Hatta kısa bir süre önce Intel de TSMC ile bir iş birliğine gittiğini duyurmuştu.
Peki, ne olacak? Gelen bilgilere göre işlemci kıtlığı sürmeye devam edecek. Yapılan yeni anlaşmalar ve açılan yeni fabrikalar ise geleceği kurtarmak için. Zira 2nm üretim süreci eseri işlemcilerin 2025 yılında seri üretime geçmesi beklenirken, 2024 yılı içinde de 5 nm üretim sürecine dayalı yeni bir fabrikanın daha kapıları açılacak.
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