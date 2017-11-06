Sahte WhatsApp, Yüzbinlerce Kez İndirildi!

Bir milyondan fazla kez indirilen sahte WhatsApp uygulaması, gerçek WhatsApp'a benzerliğiyle şaşırttı!

Sahte WhatsApp, Yüzbinlerce Kez İndirildi!
Sahtesi solda, gerçeği sağda

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