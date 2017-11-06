Sahte WhatsApp, Yüzbinlerce Kez İndirildi!
Bir milyondan fazla kez indirilen sahte WhatsApp uygulaması, gerçek WhatsApp'a benzerliğiyle şaşırttı!
Google, Play Store uygulamalarını güvenli hale getirmeye çalışsa da henüz tam anlamıyla başarılı olamamış gibi görünüyor. Bunun nedeni, bir milyondan fazla kişinin indirdiği sahte WhatsApp uygulaması.
Birkaç gün önce Reddit kullanıcıları tarafından keşfedilen uygulamanın mağaza sayfası, gerçek WhatsApp'tan pek farklı görünmüyor. Uygulamayı indirip kurduğunuzda gerçek WhatsApp açılıyor ancak beraberinde reklamlar geliyor. Gösterilen bu reklamlar, uygulamayı kopyalayan geliştiriciye kolay para kazanma fırsatı kazandırmış gibi görünüyor.
Uygulamayı kaynak koduna dönüştüren DexterGenius, uygulamanın kendisinin çok az izin istediğini ancak "whatsapp.apk" adında ikinci bir .apk dosyası indirdiğini söylüyor. Bunun yanında uygulama, isim ve simge kullanmıyor ve bu şekilde kendini gizlemeye çalışıyor.
Şu an Play Store'dan kaldırılmış olan uygulama da, aynı WhatsApp gibi "WhatsApp Inc" tarafından geliştirilmiş görünüyordu. Ancak sahte uygulama, başvurduğu bir Unicode numarasıyla firma adının sonuna gizli bir boşluk ekledi. Bu yüzden uygulamanın gerçekten WhatsApp'ın geliştiricisi tarafından sunulduğu sanıldı.
Sahte olduğu apaçık belli olan bu uygulamanın Google'ın yazılım filtrelerinden geçerek yüzbinlerce kez indirilmiş olması, belki de bazı işleri insanlara yaptırmanın gerektiğini gösteriyor.
Zeynel A. Öztürk
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