Samsng'dan Bir Yeni Patent Daha!
Ortaya çıkan yeni bir Samsung patenti, farklı yorumlar alan bu cihazın yeni sürümüne işaret ediyor...
Kore Entellektüel Mülk Hakları Bilgi Hizmeti'nin çevrim içi veri tabanına göre Samsung, 360 derece kamerası olan Gear 360'ın yeni bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Gear 360 (2018) adı verilen ürünün 2018'de raflardaki yerini alması bekleniyor.
Gear 360 (2018) hakkında elimizde pek bir detay yok. Ama, belgelerin arasında bulunan bir skeç, cihazın Gear 360 (2017)'ye benzer bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor, ama "ayakları", ele daha iyi oturması için kısalaştırılmış görünüyor ve genel olarak tasarımı da sadeleştirilmiş.
Gear 360 (2018)'in önceki sürümüne göre video'yu da daha yüksek çözünürlükte kaydedeceği düşünülüyor, çünkü gerçek şu ki Gear 360 muhteşem bir cihaz olsa da, 360-derece içeriği 4K UHD çözünürlükte çekmediği sürece, büyük film yapımcılarının onu kullanması pek olası görünmüyor.
Şunu da belirtmekte fayda var ki bu patent başvurusu yeni ortaya çıksa da, aslında Gear 360 (2017)'nin öncesinden kalma. Ama bu onun anlamsız olduğu manasına gelmiyor, çünkü Samsung ileride kullanacağı teknolojilerin patentini çok öncelerden almasıyla ünlüdür.
H. Hüseyin Öztürk
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