Samsung, 2020'de Bir Telefonuna Spektrometre Ekleyebilir
Samsung'un yeni telefonları için etraftaki nesneleri daha iyi algılamaya yönelik özel bir yenilik peşinde olduğu ortaya çıktı!
Samsung'un bir sonraki amiral gemisi için yeni dedikodu, telefonun bir spektrometre ile geleceğini söylüyor. Spektrometre, ışığı yansıtma şekline bağlı olarak bir nesnenin nelerden oluştuğunu algılayabilen bir sensör.
Bu tür bir sensöre sahip telefon konsepti, 2017'de Changhong adlı bir firma tarafından CES'te gösterilmişti. Changhong H2 adlı telefon, bir spektrometreye sahipti ancak sensör bunun dışında önemli bir telefonda yer almadı.
Samsung'un USPTO başvurusu, "Çok sayıda ışık kaynağı içeren elektronik cihazı" ve telefonlara yönelik spektrometre bileşenlerini tanımlıyor. Bu cihaz "görünür ışık yayan bir ışık yayıcı, kızılötesi ışık yayan bir kızılötesi yayıcı, elektromanyetik dalgayı tespit eden en az bir detektör ve en az bir detektör kullanarak bir hedef nesnenin spektral verilerini elde etmek için kullanıcı girişi elde etmek üzere yapılandırılmış en az bir işlemci" içeriyor.
Patentin devam eden özetinde yansıyan ilk ve ikinci sinyallerden hedef nesnenin spektral verisinin oluşturabileceğinden söz ediliyor.
Samsung'un 2020'de bir telefonuna spektrometre eklemesi, hayalci bir tahmin olmayacaktır. Böyle bir özelliği ilk olarak yeniliklerin deney tahtası olarak kullanılan orta seviye Galaxy A serisinde veya bir başka orta seviye Galaxy'de görebiliriz.
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