Samsung'un 2020'de En Çok Sattığı Akıllı Telefon Modeli Hangisi?

Samsung'un 2020'nin ilk çeyreğinde en çok sattığı akıllı telefon modeli belli oldu. Baştan söyleyelim, bu model amiral gemileri olan Galaxy S ya da Galaxy Note serilerinden değil.

  • Ercan Uğurlu
İşte Samsung'un 2020'de En Çok Sattığı Telefon

Samsung, son yıllarda Galaxy A serisine yaptığı yatırımlar ve bu aileye verdiği yeni modellerle beraber orta – üst segment arasında bir yeni bir "premium" sınıf yaratmayı başardı. Amiral gemisi statüsündeki özellikleri, daha uygun fiyata kullanıcılarla buluşturan Galaxy A serisi, çok sayıda modele ev sahipliği yapmasıyla da geniş bir kullanıcı portföyüne hitap ediyor. Öyle ki Galaxy A serisinde giriş seviyesi modelleri bulabileceğiniz gibi, 4 kameralı ve yüksek performanslı modeller de mevcut.

Canalys'in hazırladığı rapora göre de Samsung'un 2020'nin ilk çeyrek satış raporlarında da listede Galaxy A serisinden 4 model bulunuyor. Bunlardan biri ise oldukça fazla satarak, 2020 yılında şu ana kadar en çok satan Samsung telefon olmuş. O model ise Galaxy A51.

Daha önce tüm detaylarıyla incelediğimiz Galaxy A51 modeli, ülkemizde de oldukça rağbet gören modellerden biri oluyor. Galaxy A51'in en çok satmasının sebebi ise elbette üst seviye özellikler göstermesi.

Telefonda 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP şeklinde arkada 4'lü kamera kurulumu yer alırken, ön kamera ise 32 MP ölçüsünde. 4000 mAh kapasitesinde batarya, 15W hızlı şarj, 6.5 inç AMOLED panel ekran ve Exynos 9611 işlemci, 4 GB / 6 GB RAM ile 64 GB / 128 GB depolama alanı seçenekleriyle önemli modellerden biri olan Galaxy A51, listede 3'üncü sırada yer almasıyla da dikkat çekiyor.

Canalys'in hazırladığı raporda 2020'nin ilk çeyreğinde en çok satan telefon iPhone 11 olurken, onu Redmi Note 8 ve 8T modelleri takip ediyor. 3'üncü ve 4'üncü sırada Samsung, Galaxy A51 ile Galaxy A10s modelleriyle bulunurken, Xiaomi'de incelediğimiz ve fiyat performans kralı ilan ettiğimiz Redmi Note 8 Pro ile 5'inciliği alıyor.

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