Samsung, 2022 Yılında Yeni iPad'lere de İmzasını Atacak!

Samsung Display, dünyanın en büyük küçük boyutlu OLED ekran panelleri üreticisi. Apple dahil olmak üzere çeşitli markalara OLED ekranlar veriyor. Şimdi de, Samsung'un OLED panellerinin önümüzdeki yıl yeni iPad'lerde kullanılacağı (en azından bazı modellerde) öğrenildi. Samsung'un tabletleri, on yılı aşkın bir süredir OLED ekranlar kullanıyor (2011'de piyasaya sürülen Galaxy Tab 7. 7, Samsung'un ilk OLED tabletiydi), bu açıdan bakıldığında, ekran kalitesinde Apple bir şekilde geri kalmış oluyordu.
TheElec'in haberine göre, Apple 2022'de 10,86 inç OLED ekranlı ilk iPad'ini piyasaya sürecek. Cihazın, mevcut nesil iPad Air'in halefi olacağı bildiriliyor. Ekranların ise Samsung Display'den alınması bekleniyor. Buna ek olarak 2023'te Apple'ın OLED ekranlı 11 inç ve 12.9 inç iPad Pro modellerini piyasaya süreceği düşünülüyor.
Apple yakın zamanda iPad Pro (2021) ile normal LCD'lerden mini LED ekranlara geçtiğinden dolayı, bu gelişmenin garip bir yönü var. Mini LED teknolojisi, LCD'lere göre daha yüksek parlaklık, daha yüksek kontrast oranı ve daha derin siyahlar dahil olmak üzere çeşitli iyileştirmeler sunuyor. Ancak, OLED mükemmel siyahlar ve sonsuz kontrast oranı nedeniyle üstün teknoloji olarak kabul ediliyor. OLED teknolojisinin tek bir dezavantajı bulunuyor: Olası ekran yanma (ekranda gölge görüntüler oluşması) sorunları.
OLED teknolojisine yıllarca direnmek, ardından mini LED ekranlara geçmek, yalnızca bir yıl sonra tamamen farklı OLED ekranları kullanmak, Apple için garip görünüyor. Eğer bu haber gerçeğe dönüşürse, Apple'ın da Samsung'un daha iyi ekran kullandığını kabul ettiğini var sayabiliriz..
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