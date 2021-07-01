National Geographic'in Galaxy S21 Ultra ile Çektiği Su Altı Videosu Yayında

National Geographic, denizlerdeki vahşi yaşamın çarpıcı görüntülerini yakalamak için Samsung Hindistan ile ortak bir çalışma gerçekleştirmiş. Su altı yaşamını resmetmek için Samsung Galaxy S21 Ultra'yı kullanan National Geographic, su altında 8K çözünürlüğünde görüntüler kaydederken, telefonun düşük ışıkta fotoğraf yeteneklerini de kullanmış. Maldivler'in Köpekbalığı Adası'nda çekilen görüntülerin bir kısmını aşağıda görebilirsiniz.
Galaxy S21 Ultra, bilindiği gibi suya karşı dayanıklılık gösteriyor. Ancak videoda görebileceğiniz üzere, ekip yine de S21 Ultra'yı bir muhafaza içine koymayı tercih etmiş. Bunun sebebi, Galaxy S21 Ultra da dahil IP68 seviyesi telefonların, tatlı suya karşı olan koruma içermesi. Yani tuzlu suda kullanılması önerilmiyor. Bu nedenle yüksek atmosferik basınç ve tuzluluk nedeniyle National Geographic çekim ekibinin Galaxy S21 Ultra'yı bir muhafaza içine yerleştirildiği görülüyor.
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