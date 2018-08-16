Samsung, 5G Modemini Tanıttı!
Samsung, 5G hamlesini yaptı, Modem 5100 ile geleceğe ilk adım atan şirketlerden biri oldu!
Samsung Exynos Modem 5100 modemini tanıttı. Exynos 5100 Modem, dünyanın ilk 3GPP standartlarına uygun 5G modemi olma özelliğini taşıyor.
Samsung'a göre, bu yeni donanım 5G'nin hayatımıza girmesini hızlandıracak, çünkü bu yeni donanım halihazırda birçok operatörün altyapısıyla ve ortaklarıyla çalışabiliyor.
Samsung LSI Business (Geniş Ölçekli Entegrasyon Faaliyetleri) Başkanı Dr. Inyup Kang'in açıklaması şu şekilde:
"Samsung'un iletişim teknolojilerinde ve piyasalardaki liderliğiyle elde ettiği tecrübe, endüstrideki ilk 5G modemi geliştirmesini sağladı. Exynos 5100, 3GPP standartlarını sağlıyor. İletişim endüstrisi 5G'ye kayarken Samsung yenilikçi fikirlerle ortaya çıkan yeni uygulama alanlarının büyümesinde lokomotif güç olmaya devam edecek."
Exynos Modem 5100, 3GPP standardının desteklediği 6 GHz altındaki frekansları ve mmWave spektrumunu destekliyor. Aynı zamanda modem günümüzde kullanılan 2G, GSM/CDMA, 3G WCDMA, TD-SCDMA, HSPA ve 4G LTE standartlarının tamamını destekliyor. İşin etkileyici yanı, bu modem ile bir 5G ağında maksimum 2 gigabit hızın görülebilecek olması. Exynos Modem 5100 bir 4G ağında ise 1.6 Gbps hıza ulaşılabiliyor.
5G teknolojisinin gelişiyle dünyayı sallayacağı söylenebilir. Çünkü 5G ağları sadece akıllı telefonları değil, IoT (Nesnelerin İnterneti) ağlarını destekleyebilecek, ultra yüksek çözünürlükte video akışlarını izlememizi ve gerçek zamanlı yapay zeka hizmetlerini destekleyebilecek, bizlere adeta çağ atlatacak bir ağ teknolojisi. Exynos Modem 5100'ün ise yıl sonunda kullanıma girmesi bekleniyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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