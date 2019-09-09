Samsung, 5G Telefonları ile Piyasayı Sallayabilir!
Huawei'in başına gelenler ve Apple'ın yavaş kalması, Samsung'u bir 5G telefon devi haline getirebilecek mi?
- Levent Öztürk
Samsung'un Galaxy Note serisinin popülerliği tartışılmaz. 2011 yılında orijinal model sunulduğu sırada büyük ekranı piyasada tekti ve etkisel anlamda phablet segmentini yarattığını söylemek mümkün.
O günden bu yana bu serinin sadık bir kullanıcı tabanı bulunuyor ve Note 5'in yaşadığı dağıtım sorunları veya 2016 yılında yaşanan Note 7 faciası gibi durumlarda hoşnutsuzluklarını gayet sesli bir şekilde belirtmişlerdi. Samsung da bu sadakati küçümsememekle beraber, Note 10'u bu serinin çekiciliğini daha geniş bir kitleye yaymak için bir fırsat olarak görüyor. Ayrıca durgun olan Birleşik Krallık 5G akıllı telefon piyasasında da ilk isim olma avantajını sağlamlaştırmak istiyor.
Yavaşlayan büyümeden etkilenen diğer pek çok satıcı gibi Samsung da 5G'yi piyasa doygunluğuna bir çözüm olarak görüyor. Galaxy Note 10'un 5G modeli, bu yılın daha önceki dönemlerinde tanıtılan Samsung Galaxy S10 5G'yi takip ediyor.
Samsung, Galaxy S10'u mümkün olduğunca erken sunarak, ilk 5G kullanıcıları için temel üst seviye telefon olarak konumlandırmayı amaçlamıştı. Özellikle Birleşik Krallık'ta, ABD'nin Huawei yasağının 5G'nin devreye girmesinden sadece günler önce ortaya çıkması ile Samsung'un avantajı daha da artmıştı. Her ne kadar bu kararın etkisini zaman gösterecek olsa da, gelecek Huawei cihazlarının Android güncellemeleri almama ihtimali, 2 büyük operatör olan EE ve Vodafone'un Çinli satıcının cihazlarından vazgeçmelerine yeterli olmuş durumda.
Üst seviye telefonlarında 5G özelliğini sunması ve Huawei'in aldığı büyük darbeler, Samsung için önemli bir avantaj. Ayrıca bir 5G iPhone'un en azından 2020'ye kadar beklenmiyor olması, Samsung'un kazandığı avantajı kalıcı hale dönüştürebilir. Tabi tüm bunları, zaman ilerledikçe daha net bir biçimde göreceğiz. Şu an için görünen ise, SamsunG'un 5G pazarında maça 1-0 önce başlıyor olması.
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