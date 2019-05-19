Samsung, 64GB Depolamayı Atlıyor!

Samsung'un yeni Galaxy cihazı ile ilgili detaylar ortaya çıkıyor. Görünüşe göre Samsung, 64 GB'ı artık kullanmayacak.

  • Ercan Uğurlu
Yeni Samsung Tabletin Detayları Ortaya Çıkıyor

Samsung'un şu an iki yeni Galaxy tableti üzerinde çalıştığı biliniyor. Bunlardan biri SM-T860, bir diğeri ise SM-T865 model adına sahip. Wi-Fi ve LTE varyantları olacak olan yeni Galaxy tablet, henüz ismiyle ise bilinmiyor. Fakat gelen bilgilere göre Samsung yeni tabletinde 64 GB depolama alanına yer vermeyecek.

Cihazlarda dahili depolama birimlerinin artması, taban modellerin de daha yüksek kapasitelerle gelmesine sebep oldu. Son dönemde akıllı telefon pazarında da gördüğümüz bu trende, şimdi tablet tarafı da katılıyor. Gelen bilgilere göre, Samsung bir sonraki tabletinde 64 GB'lık modeli atlayarak, taban modelde 128 GB'lık dahili hafızaya yer verecek. Yani satın alınabilecek en düşük kapasite 128 GB olacak. Muhtemelen cihazda 256 GB seçeneği de bulunacaktır tabii.

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