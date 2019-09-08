Samsung 8K TV'lere HDR10+ Desteği Geldi
Samsung, 8K TV'leri hakkında, müşterilerine beklenen HDR10+ müjdesini IFA 2019'da verdi!
Samsung, 2019 serisi 8K TV'lerinin dinamik HDR10+ desteğini 8K çözünürlüğünde sunan ilk televizyonlar olacağını duyurdu.
Dünyanın en önemli TV üreticilerinden biri olan Samsung, IFA 2019 teknoloji fuarında CHILI, MEGAGOGO ve The Explorers gibi akış hizmetleriyle ortaklığı sonucu 8K HDR10+ içeriği sunmayı planladığını açıkladı. Dolby Vision'ın geliştirdiği bir HDR biçimi olan HDR10+, dinamik meta verisi yardımıyla resim ayarlarını optimize ediyor. HDR10+'ın HDR10'dan farkı ise bu işlemi tüm video yerine her sahne için ayrı yapması.
HDR10+'ın 8K sürümü, artık Samsung 4K TV'leriyle, Samsung 2019 TV serisinin tüm QLED TV'leriyle uyumlu. Bahsedilen 8K içeriğin ne zaman hazır olacağı ise belli değil. Bilinen, bu içeriğin sadece Samsung Q950R 8K QLED ve Samsung Q900R 8K QLED ile izlenebileceği.
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