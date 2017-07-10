Samsung, Akıllı Telefonlarındaki Kameraları Yeniliyor!
Samsung, üst seviye akıllı telefonlarındaki kameraları yeniliyor, işe Galaxy Note 8'den başlıyor.
Samsung, kısa bir süre kadar önce 4 yeni ISOCELL kamera sensörünü tanıtmıştı. ISOCELL Bright, ISOCELL Dual, ISOCELL Fast ve ISOCELL Slim olarak lanse edilen bu sensörlerin, özel biçimde Galaxy Note 8'de çift kamera kurulumuyla yer alacağı bilgisi de paylaşılmıştı. Şangay'da düzenlenen MWC 2017 kapsamında tanıtılan bu yeni sensörlere ilişkin şimdi yeni bir bilgi daha geldi. Samsung'un resmi belgelerinde yer alan ek özelliklerin, gelecekte tanıtılacak telefonlara yeni yetenekler kazandırması bekleniyor.
Samsung'un yatırımcılara ve hissedarlara yönelik gelecek teknolojilerini sergilemek için hazırlanan bir belgede, telefonlarına özel hazırladığı yeni kamera özelliklerine ilişkin bilgiler mevcut. Özellikle kameralarının zum ve düşük ışık performansına yönelik geliştirmeler yapan Samsung, öte yandan derinlik de ölçebilecek. Çift ISOCELL sensörlerin, Galaxy Note 8'de yer alacağına ilişkin bilgiler mevcut; ancak elbette nihai sonucu telefon tanıtıldığında göreceğiz.
Samsung, üst seviye akıllı telefonlarında hem Sony hem ISOCELL kamera sensörlerini kullanıyor, fakat ortaya çıkan bu bilgilere göre, yeni amiralde ISOCELL çift sensörü yer alacak. Derinlik algılama ile birlikte akıllı telefon kameralarında özellikle son dönemde popüler olan Bokeh efekti, alan derinliği ile birlikte ortaya çok güzel karelerin çıkmasını sağlıyor. Bunun örneklerini, daha önce tanıtılan çift kameralı akıllı telefonlarda görmüştük. Şimdi bunlar arasına Note 8'de katılacak gibi. Note 8'de 13 MP + 12 MP boyutunda çift sensörün yer alması bekleniyor, bunun yanı sıra 3x zum özelliği de muhtemelen bulunacak.
Ercan Uğurlu
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