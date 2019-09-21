Samsung'un Android 10 Listesi Bu Olabilir
Android 10'un hangi Samsung Galaxy'lere geleceğini gösteren bir liste, internete sızdı!
Yeni yayınlanan Android 10, şu an sadece birkaç telefon modelinde kullanılabiliyor. Samsung'un son senelerdeki telefonları Android 10 güncellemesini alacak, peki ama bu ne zaman olacak?
AndroidPure tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsü, Samsung'un hangi telefonu ne zaman Android 10'a güncelleyeceğini gösteriyor. Listede Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10e, Galaxy Note 10 gibi önde gelen Samsung cihazlarının da ismi var.
Galaxy Note 9 ve S9 serisi Android 10'u alacak olsa da, Galaxy S8 ve Galaxy Note 8'in adı listede geçmiyor ancak bu sürpriz değil. Bu iki telefon, iki senesini doldurmuş ve iki büyük güncelleme almış durumda.
Listede Galaxy A, J ve M serisinden de birçok telefon görüyoruz. Bunların yanında bazı Galaxy Tab 5e ve Tab S4 gibi Galaxy Tab modellerinin Android 10'a güncelleneceği gözleniyor.
Liste, Tab S6 ve Galaxy S10 5G gibi cihazlardan hiç bahsetmezken, güncellemenin ne zaman geleceğini de söylemiyor. İlk güncellemeleri muhtemelen Galaxy Note 10, Galaxy S10 gibi telefonlar alacak olsa da, güncellemelerin tamamlanması bazen oldukça uzun sürebiliyor. Bu yüzden sızıntıya bir miktar şüpheyle bakmakta bizce fayda var.
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