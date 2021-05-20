Samsung'un Android'e Dönüş Yapacağı, Google Tarafından Açıklandı!

Samsung, akıllı saatlerinde yıllardır kendi işletim sistemi olan Tizen platformunu kullanıyor. 2013 yılında piyasaya çıkarttığı Galaxy Gear akıllı saatinden bu yana Tizen işletim sistemini kullanan Samsung, görünüşe göre yeni akıllı saatlerinde Android'e dönecek. Google tarafından twitter üzerinden yapılan paylaşım, 2 şirket arasında anlaşma sağlandığını gösteriyor.
Samsung'un bir sonraki akıllı saat modeli Galaxy Watch 4 olacak ve bu saatin büyük bir revizyondan geçirileceği biliniyordu. Yeni saatte büyük değişiklikler göreceğimizden emindik, ancak bunun işletim sistemi olacağını pek düşünmüyorduk, zira Samsung, Tizen platformunu yıllar içinde geliştirmiş ve akıllı saatleri için gayet sağlıklı bir platform haline getirmişti.
We're combining the best of @wearosbygoogle and @SamsungMobile Tizen into a unified wearable platform. ? Apps will start faster, battery life will be longer and you'll have more choice than ever before, from devices to apps and watch faces. #GoogleIO pic.twitter.com/vj2aYZD81x— Google (@Google) May 18, 2021
Galaxy Watch 4, Tizen işletim sistemi yerine Android platformu olan Wear OS'i kullanacak. Fakat arayüz olarak Galaxy akıllı telefonlarında da kullanılan One UI yazılımının yer alacağı bilgisini de verelim.
Samsung'un diğer mobil cihazları ve Galaxy Watch ekosistemi ile tam bir uyum içinde çalışacağı söylenen Wear OS destekli 2021 yılı Galaxy Watch'un 4 farklı model ile gelmesi bekleniyor. Bunlardan birinin yine Spor model olması beklenirken, saatlerin temmuz ayında tanıtılması planlanıyor.
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