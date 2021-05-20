Samsung'un Android'e Dönüş Yapacağı, Google Tarafından Açıklandı!

Samsung'un 7 yılın ardından, 2021 Galaxy Watch ile birlikte Tizen'i terk edip Android'e döneceği Google tarafından resmi olarak açıklandı.

  • Ercan Uğurlu
Samsung, Galaxy Watch'ta Android'e Dönüyor

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