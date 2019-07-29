Samsung, Android Q'yu S10 ile Test Ediyor
Samsung, Android Q'yu Galaxy S10'a getirmek için testlere başladı!
Google, Android Q'daki Q harfinin ne olduğunu henüz açıklamadı ancak Samsung, güncellemeyi en son amiral gemilerinde test etmeye başlamış durumda.
Android'li cihaz üreticileri, işletim sisteminin kodlarına yayın tarihinden önce ulaşabildikleri için geliştirmeye ve testlere önceden başlayabiliyorlar. Android Q'nun beta programının başlamasıyla birlikte Galaxy S10 serisine hızla gelmesi umuluyor. Samsung'un Android Pie güncellemesini Galaxy S9 ve S9 Plus'a getirmesinin fazla zaman almadığını biliyoruz. Benzer şekilde Pie güncellemesinin diğer Samsung telefonlara ulaşması da çok sürmemişti. Bu nedenle Galaxy S10 kullanıcılarının Android Q için aylarca beklemesi gerekmeyebilir.
Samsung'un Android Q'yu Galaxy S10 serisine taşımada hangi aşamada olduğu ise bilinmiyor. Bilinen, Android Q ile beraber One UI'nın 2.0 sürümüne yükseleceği. Güncellemenin Samsung telefonlara başka hangi yenilikleri getireceğini biraz daha bekleyip göreceğiz.
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