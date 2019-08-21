Samsung, Apple İçin Ayrı Ekran Üretmeyebilir!
Yeni bir iddiaya göre Samsung Apple'ın yeni iPhone'ları için farklı bie ekran üretmeyecek!
- Levent Öztürk
Samsung'un Apple için ekran ürettiği bir sır değil. iPhone XS ve iPhone X nesilleri için üretilen ekranlar, Apple telefonlarına özel olarak üretilen bir OLED türüydü. Ama görünene göre iPhone 11, Samsung Galaxy S10 ile aynı ekranı kullanacak. Başka bir deyişle Samsung, bu kez Apple için farklı bir ekran üretmeyecek.
TheElec'in söylediğine göre iPhone 11'in OLED paneli "M9" olarak adlandırılan bir malzeme setinden üretilecek ve Samsung, bu malzeme setini Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 serileri için de kullanıyor.
Şimdilik sadece bir iddia olsa da, bunun Samsung için inandırıcı bir karar olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu değişim ile Samsung, Apple ekranları için ayrı bir malzeme setine ihtiyaç duymayacağından dolayı masraflarını azaltacaktır. Ayrıca söylenilene göre bu değişim ile ekranları üretmek için gereken tedarikçi listesi de kısalmış olacak.
Bunun yeni iPhone 11 (ve şu anda iPhone 11 Max olarak bilinen telefon) için anlamının ne olacağı ise ayrı bir soru işareti. Genel olarak Samsung'un üst seviye telefonları Apple'ınkilerden daha yüksek çözünürlüğe sahip oluyorlar.
Ayrıca Samsung'un en son üst seviye telefonları, genel olarak piyasadaki en iyi ekranlara sahipler ve Galaxy S10'un ekranının Samsung'un rakiplerine sattığı herhangi bir ekrandan daha iyi olduğunu söylemek mümkün. Yani yeni bir tasarım olmasa da, görüntü kalitesinden endişelenmeye gerek yok.
iPhone 11 bu yıl Galaxy S ve Note serilerinin ekranlarını geçmeyi başaramayabilir ancak yine de bu söylenti doğru ise, var olan en iyi ekranlardan birine sahip olacağından emin olabiliriz.
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