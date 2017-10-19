Samsung, Apple'ı Kendi Evinde Vurdu!
Samsung – Apple rekabeti, ABD pazarında çok farklı bir boyut kazandı. Görünüşe göre Apple, evinde kaybetti.
Samsung, özellikle son birkaç yıl içinde ABD'de önemli bir yer kazandı. Bu da ezeli rakibi Apple karşısında gücünü arttırdığını gösteriyor. Bunun ispatını veren rakamsal veriler ise, Kantar Worldpanel'in hazırladığı raporlarda ortaya çıkıyor.
ABD bir yana İngiltere'deki satış oranlarını arttırmayı başaran Samsung, özellikle Galaxy S8 ve Galaxy J3 (2016) modeliyle bu ülkede büyük dikkat çekmiş gibi görünüyor. Yeniden ABD verilerine dönecek olursak, yapılan pazar araştırmalarına göre Apple, Ağustos 2017 tarihi itibariyle biten 3 aylık periyotta yüzde 35.2'lik bir pay almış. Buna karşın Samsung, yıldan yıla arttırdığı payı, 0.8 oranında arttırmayı başarmış.
Öte yandan ülkede Android'in iOS karşısındaki üstünlüğü sürmeye devam ediyor. Yüzde 63 oranında kullanıma sahip olan Android, yüzde 35 ile arkadan gelen iOS'a liderlik ediyor. Marka bazında bakarsak, yüzde 35 ile Apple bu pastanın tamamına hakimken, Samsung ise, yüzde 63'lük dilimin yüzde 35.2'sine sahip. Dolayısı ile Güney Koreli şirket, yüzde 0.2 ile Apple'ın önünde yer alıyor.
iOS pazar payındaki düşüşün, Samsung'un önemli promosyon aktiviteleri olduğu aşikar. Öte yandan Galaxy S8'in iPhone'lardan önce tanıtılması da önemli bir diğer nokta. Ve pek tabii, iPhone X'in satışının bir hayli gecikmesi de buna bağlı bir başka etken. Zira Apple fanlarının iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'a büyük rağbet göstermediği açık.
Ercan Uğurlu
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