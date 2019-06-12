Samsung AR ve VR Yelpazesini Genişletecek
Samsung'un son açıklamaları, Güney Koreli teknoloji devinin sanal ve arttırılmış gerçekliğin peşini bırakmayacağını gösteriyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
Samsung'un Gear serisi sanal gerçeklik cihazları 2017'den bu yana yenilenmiş değil. Güney Koreli devin yeni amiral gemisi telefonları sanal gerçeklik platformunu desteklese de Samsung'un sanal gerçeklik başlıklarında iki yıldan beri bir güncelleme yapılmadı. Ancak sürpriz bir açıklama ile Samsung bu konudaki sessizliğini bozarak pes etmediğini ve yakında "çoklu AR ve VR ürünleri"ni piyasaya süreceğini duyurdu.
Açıklama, Samsung'un XR için geliştirici ilişkileri direktörü Farshid Fallah tarafından Kaliforniya'da düzenlenen Augmented World Expo'da yapıldı. Fallah, sanal ve arttırılmış gerçeklik ürünlerinin önümüzdeki aylarda piyasaya sürüleceğini söyledi.
Fallah, bu ürünlerin ne olacağı konusunda ayrıntıya girmedi. Samsung Gear VR'ın Nisan 2017'de piyasaya çıkmasından bu yana yeni bir Gear VR duyurulmadığını biliyoruz. Samsung, geçtiğimiz yılda da yıl HMD Odyssey + Windows Karma Gerçeklik kulaklık setini piyasaya sürdü ancak 499 dolarlık fiyatı ile bu ürün ortalama bir kullanıcıyı hedeflemiyordu.
Fallah, açıklamasında Samsung'un artırılmış ve sanal gerçekliğe yönelik çabalarından bahsederken, özellikle de Galaxy S10'un artırılmış gerçeklik yeteneklerine değindi. Konuşma sırasında Samsung'un "Gear için başka planları" olduğunu da söyleyen Fallah, bu planlar hakkında bir ayrıntı vermekten kaçındı.
Samsung önümüzdeki aylarda yeni bir sanal gerçeklik başlığı çıkarabilir mi? Teknoloji devinin bunu yapmasının tam zamanı olduğunu iddia edebilir. Önemli ölçüde geliştirilmiş iç donanıma sahip yeni bir VR başlığı kesinlikle platformun hayranları tarafından iyi karşılanacaktır.
Açıkçası, bu yeni başlığın bu yıl daha sonra Galaxy Note 10 ile birlikte piyasaya sürülmesi en mantıklı senaryo durumunda. Ancak şu anda şirketin bir sonraki amiral gemisi lansmanı için yeni bir başlığın da hazırlanmakta olduğunu öne sürmek adına çok az işaret var. Lansman en geç olası tarihi ile Ağustos ayına kadar gerçekleşmeyecek, bu sebeple bahsettiğimiz olasılıkların değişmesi için hala zaman var.
Samsung'un Gear VR markasını terk ederek yeni arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik ürünlerini Galaxy VR ismi altında piyasaya sürme olasılığı yüksek. Bu, şirketin giyilebilir cihaz serisi olan Galaxy Gear S serisi için halihazırda yaptığı bir hamle. Bu sebeple aynı hareketin sanal gerçeklik başlıkları için de yapılmasını beklemek yanlış olmayacaktır.
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